CJP नेता अभिजीत दीपके पर टूटा दुखों का पहाड़, पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद दादी का निधन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पहुंचते ही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। इस बीच, हिरासत में लिए गए दीपके पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्हें खबर मिली है कि उनकी दादी का निधन हो गया है।

आईजीआई एयरपोर्ट के रनवे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सुरक्षा एजेंसियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए अभिजीत दीपके को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट पर लैंड करते ही विमान के अंदर से हिरासत में ले लिया। राजधानी में भीड़ जुटने और किसी भी तरह के विरोध-प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने रणनीति के तहत काम किया।