सोनिया गांधी का अपनी किताब में खुलासा... 1999 में वाजपेयी सरकार गिरने के बाद सत्ता का दावा जल्दबाजी थी

डिजिटल डेस्क। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने अपनी संस्मरण पुस्तक 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में भारतीय राजनीति के सबसे उथल-पुथल भरे दौरों में से एक वर्ष 1999 के सियासी घटनाक्रम पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के पतन के तुरंत बाद वैकल्पिक सरकार बनाने का दावा पेश करना एक राजनीतिक चूक थी।

अंदर से टूटी थीं, पर चेहरे पर दिखाना पड़ा भरोसा वर्ष 1999 में जब सोनिया गांधी सरकार गठन का दावा पेश करने के बाद राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में मीडिया से रूबरू होने पहुंचीं, तब हालात बेहद तनावपूर्ण थे। अपनी किताब में उन्होंने उस दौर की मनःस्थिति साझा करते हुए लिखा कि उस समय उनका मन संशयों से घिरा हुआ था।