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जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला... CRPF के 3 जवान घायल, आतंकी फरार; सर्च ऑपरेशन जारी

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार दोपहर सुरक्षाबलों को निशाना बनाकर बड़ा आतंकी हमला किया गया। कुलगाम में नाके पर तैनात सुरक्षाकर्मियों पर अज्ञात मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी।

By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Wed, 11 Nov 2026 02:57:17 PM (IST)Updated Date: Wed, 11 Nov 2026 03:16:23 PM (IST)
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला... CRPF के 3 जवान घायल, आतंकी फरार; सर्च ऑपरेशन जारी
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला

HighLights

  1. कुलगाम में मीर बाजार के पास CRPF कैंप व नाके पर आतंकी हमला
  2. बाइक सवार हमलावरों की गोलीबारी में 2 जवान घायल, अनंतनाग रेफर
  3. इलाके की सख्त घेराबंदी, हमलावरों की तलाश में मैसिव हंट जारी

डिजिटल डेस्क। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार दोपहर सुरक्षाबलों को निशाना बनाकर आतंकी हमला किया गया। अधिकारियों के अनुसार, यह हमला मीर बाजार के पास स्थित कैंप और नाके पर तैनात सुरक्षाकर्मियों पर हुआ। अज्ञात मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने अचानक सुरक्षाबलों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी।

इस हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के तीन जवान घायल हो गए हैं। वारदात दोपहर करीब सवा दो बजे की है, जब हमलावर जवानों पर गोलियां बरसाकर मौके से फरार हो गए।

पूरे इलाके की घेराबंदी, हमलावरों की तलाश में बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी


हमले के तुरंत बाद घायल जवानों को इलाज के लिए अनंतनाग जिले के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद सुरक्षाबलों और क्विक रिस्पांस टीम (QRT) ने तत्काल मोर्चा संभाला।

अधिकारियों ने बताया कि पूरे इलाके की सख्त घेराबंदी कर दी गई है और फरार हमलावरों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सघन तलाशी अभियान (मैसिव हंट) चलाया जा रहा है।

अपडेट जारी है...

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