जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला... CRPF के 3 जवान घायल, आतंकी फरार; सर्च ऑपरेशन जारी

डिजिटल डेस्क। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार दोपहर सुरक्षाबलों को निशाना बनाकर आतंकी हमला किया गया। अधिकारियों के अनुसार, यह हमला मीर बाजार के पास स्थित कैंप और नाके पर तैनात सुरक्षाकर्मियों पर हुआ। अज्ञात मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने अचानक सुरक्षाबलों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी।
इस हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के तीन जवान घायल हो गए हैं। वारदात दोपहर करीब सवा दो बजे की है, जब हमलावर जवानों पर गोलियां बरसाकर मौके से फरार हो गए।
#WATCH | J&K | Two CRPF personnel injured after unidentified motorcycle-borne assailants opened fire on security personnel deployed at a naka in Kulgam district this afternoon. The injured personnel were shifted to a hospital in Anantnag district for treatment. (Visuals from the area, deferred by unspecified time; no live operational details disclosed)
— ANI (@ANI) November 11, 2026
हमले के तुरंत बाद घायल जवानों को इलाज के लिए अनंतनाग जिले के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद सुरक्षाबलों और क्विक रिस्पांस टीम (QRT) ने तत्काल मोर्चा संभाला।
अधिकारियों ने बताया कि पूरे इलाके की सख्त घेराबंदी कर दी गई है और फरार हमलावरों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सघन तलाशी अभियान (मैसिव हंट) चलाया जा रहा है।
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