मुंगेर में कब्रिस्तान की घेराबंदी को लेकर बवाल, दो पक्षों के बीच फायरिंग में एक युवक घायल, हिरासत में 22 लोग

मुंगेर, डिजिटल डेस्क। बिहार के मुंगेर जिले के सफिया सराय थाना क्षेत्र में रविवार को कब्रिस्तान की घेराबंदी को लेकर दो समुदायों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी और पथराव हुआ।
इस घटना में एक युवक अंकुश कुमार को गोली लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच 20 राउंड से ज्यादा गोलियां चलीं। हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया है।
घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया और फरदा के पास लखीसराय-मुंगेर रोड को जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है।
स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने हल्के बल का भी इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से 22 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है।