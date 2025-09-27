मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मुंगेर में कब्रिस्तान की घेराबंदी को लेकर बवाल, दो पक्षों के बीच फायरिंग में एक युवक घायल, हिरासत में 22 लोग

    Munger Shooting Incident: बिहार के मुंगेर में कब्रिस्तान विवाद को लेकर रविवार को दो गुटों में फायरिंग हो गई। बाद में पुलिस ने मामले को शांत कराया। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से 22 लोगों को हिरासत में लिया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 27 Sep 2025 04:25:36 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 27 Sep 2025 04:25:36 PM (IST)
    मुंगेर में कब्रिस्तान की घेराबंदी को लेकर बवाल, दो पक्षों के बीच फायरिंग में एक युवक घायल, हिरासत में 22 लोग
    मुंगेर में दो पक्षों के बीच फायरिंग में एक युवक घायल (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. मुंगेर में दो पक्षों में जमकर हुई गोलीबारी
    2. युवक के घायल होने पर तनाव का माहौल
    3. पुलिस ने हिरासत में लिए 22 लोग

    मुंगेर, डिजिटल डेस्क। बिहार के मुंगेर जिले के सफिया सराय थाना क्षेत्र में रविवार को कब्रिस्तान की घेराबंदी को लेकर दो समुदायों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी और पथराव हुआ।

    इस घटना में एक युवक अंकुश कुमार को गोली लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच 20 राउंड से ज्यादा गोलियां चलीं। हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया है।

    ग्रामीणों ने किया हंगामा

    घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया और फरदा के पास लखीसराय-मुंगेर रोड को जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है।

    यह भी पढ़ें- इंदौर में प्रॉपर्टी ब्रोकर पर फिल्‍मी स्‍टाइल में फायरिंग, आंखों में मिर्ची झोंक कर सरेराह गोलियां मारी

    पुलिस ने हिरासत में लिए 22 लोग

    स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने हल्के बल का भी इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से 22 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.