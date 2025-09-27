मुंगेर में कब्रिस्तान की घेराबंदी को लेकर बवाल, दो पक्षों के बीच फायरिंग में एक युवक घायल, हिरासत में 22 लोग

मुंगेर, डिजिटल डेस्क। बिहार के मुंगेर जिले के सफिया सराय थाना क्षेत्र में रविवार को कब्रिस्तान की घेराबंदी को लेकर दो समुदायों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी और पथराव हुआ।

इस घटना में एक युवक अंकुश कुमार को गोली लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच 20 राउंड से ज्यादा गोलियां चलीं। हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया है।