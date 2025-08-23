Cloudburst in Chamoli: थराली में बादल फटने से एसडीएम आवास और कई घरों में मलबा, एक युवती मलबे में दबने की सूचना

मेरी खबरें
    उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। शुक्रवार आधी रात के बाद चमोली जिले के थराली कस्बे में बादल फटने से एसडीएम का आवास, तहसील परिसर और कई घर मलबे की चपेट में आ गए।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 02:32:38 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 09:11:10 AM (IST)
    एजेंसी, देहरादून। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। शुक्रवार आधी रात के बाद चमोली जिले के थराली कस्बे में बादल फटने से एसडीएम का आवास, तहसील परिसर और कई घर मलबे की चपेट में आ गए। घटना में एक युवती मलबे में दबने की भी जानकारी मिली है।

    मलबे से कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। पुलिस और प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। घटना के बाद जिला प्रशासन ने थराली तहसील के सभी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र शनिवार को बंद रखने का आदेश दिया है।

    जिला आपदा कंट्रोल रूम के अनुसार, रात लगभग एक बजे थराली में भारी वर्षा के दौरान बादल फटा। तेज बहाव और मलबे के कारण कस्बे की सड़कें तालाब जैसी हो गईं। एसडीएम आवास और तहसील परिसर में मलबा भर गया, वहीं तहसील परिसर में खड़े कुछ वाहन भी दब गए।

    राहत बचाव कार्य जारी

    पास के सागवाड़ा गांव में एक युवती मलबे में फंसी। इससे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपने घरों से बाहर भागे। जिलाधिकारी डा. संदीप तिवारी ने बताया कि पुलिस-प्रशासन की टीम मौके पर है और राहत एवं बचाव कार्य जारी हैं।

