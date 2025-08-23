Punjab News: लुधियाना में 5 साल की बच्ची के साथ रेप, खेत में मिली; आरोपी की तलाश जारी

एजेंसी, लुधियाना। लुधियाना जिले के जगराओं इलाके में एक गंभीर घटना सामने आई है। थाना सिधवांबेट क्षेत्र में 35 साल के एक व्यक्ति ने नर्सरी में पढ़ने वाली 5 साल की बच्ची को रास्ते में बहला-फुसलाकर अपने साथ ले लिया। बच्ची अपने नाना-नानी के पास रहती है और गुरुवार को स्कूल से घर लौट रही थी।

आरोपी की पहचान बिहार के सहरसा जिले के कपसिया गांव निवासी नीरज के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उसकी दो पत्नियां हैं एक गांव में और दूसरी जगराओं में रहती है। घटना के बाद आरोपी ने बच्ची को खेत में फेंक दिया।

जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिवार ने आसपास खोजबीन शुरू की। थोड़ी देर बाद बच्ची खेत से मिली और उसकी हालत गंभीर थी। परिवार ने तुरंत उसे जगराओं के सरकारी अस्पताल ले जाकर उपचार करवाया। डॉक्टरों ने बच्ची का मेडिकल परीक्षण किया और पुलिस को घटना की जानकारी दी।

पुलिस ने क्या कहा

पुलिस चौकी इंचार्ज सुखविंदर सिंह ने बताया कि बच्ची की गर्दन पर चोट के निशान पाए गए हैं। गला दबाने की कोशिश की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही की जा सकेगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बच्ची की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर निगरानी जारी है।