Train Cancelled: नई दिल्ली-जम्मू राजधानी और Vande Bharat कैंसिल, बारिश ने लगया रेल की रफ्तार पर ब्रेक; 47 ट्रेनें रद्द

डिजिटल डेस्क: जम्मू-कश्मीर और पंजाब में लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं। इसका सबसे बड़ा असर रेल यातायात पर पड़ा है। कठुआ और माधोपुर के बीच रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है, जिससे ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने पुष्टि की है कि ट्रैक की मरम्मत का काम जारी है, लेकिन तब तक कई ट्रेनें रद्द रहेंगी।

वंदे भारत, राजधानी एक्सप्रेस सहित ये ट्रेन कैंसिल शनिवार को नई दिल्ली-जम्मू राजधानी, नई दिल्ली-श्रीमाता वैष्णों देवी कटड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, शालीमार मालाणी एक्सप्रेस, धनबाद-जम्मूतवी एक्सप्रेस, कोलकाता-जम्मूतवी एक्सप्रेस, पुणे-जम्मूतवी एक्सप्रेस, दिल्ली सराय रोहिल्ला-ऊधमपुर एसी एक्सप्रेस, श्री शक्ति एक्सप्रेस, उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और मालवा एक्सप्रेस सहित कुल 47 ट्रेनें निरस्त की गई हैं। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खासकर उन लोगों को जो पिछले चार दिनों से लगातार यात्रा करने की कोशिश कर रहे हैं।