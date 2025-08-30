मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Train Cancelled: नई दिल्ली-जम्मू राजधानी और Vande Bharat कैंसिल, बारिश ने लगया रेल की रफ्तार पर ब्रेक; 47 ट्रेनें रद्द

    Indian Railway News: जम्मू-कश्मीर और पंजाब में भारी बारिश व बाढ़ से रेल यातायात ठप हो गया है। कठुआ-माधोपुर ट्रैक क्षतिग्रस्त होने से 47 ट्रेनें जिनमें वंदे भारत और राजधानी भी शामिल हैं, रद्द (Train Cancelled) करनी पड़ीं। हिमाचल के चंबा जिले में भूस्खलन से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है और मणिमहेश यात्रा पर संकट गहरा गया है।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 30 Aug 2025 07:39:09 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 30 Aug 2025 07:46:20 AM (IST)
    Train Cancelled: नई दिल्ली-जम्मू राजधानी और Vande Bharat कैंसिल, बारिश ने लगया रेल की रफ्तार पर ब्रेक; 47 ट्रेनें रद्द
    Indian Railway: जम्मू-कश्मीर और पंजाब में बाढ़ का कहर, रेल ट्रैक क्षतिग्रस्त (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. जम्मू-कश्मीर में बाढ़ से रेल पूरी तरह ठप
    2. 47 ट्रेनें रद्द, यात्रियों को हो रही दिक्कत
    3. हिमाचल के चंबा में भूस्खलन से तबाही

    डिजिटल डेस्क: जम्मू-कश्मीर और पंजाब में लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं। इसका सबसे बड़ा असर रेल यातायात पर पड़ा है। कठुआ और माधोपुर के बीच रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है, जिससे ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने पुष्टि की है कि ट्रैक की मरम्मत का काम जारी है, लेकिन तब तक कई ट्रेनें रद्द रहेंगी।

    वंदे भारत, राजधानी एक्सप्रेस सहित ये ट्रेन कैंसिल

    शनिवार को नई दिल्ली-जम्मू राजधानी, नई दिल्ली-श्रीमाता वैष्णों देवी कटड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, शालीमार मालाणी एक्सप्रेस, धनबाद-जम्मूतवी एक्सप्रेस, कोलकाता-जम्मूतवी एक्सप्रेस, पुणे-जम्मूतवी एक्सप्रेस, दिल्ली सराय रोहिल्ला-ऊधमपुर एसी एक्सप्रेस, श्री शक्ति एक्सप्रेस, उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और मालवा एक्सप्रेस सहित कुल 47 ट्रेनें निरस्त की गई हैं। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खासकर उन लोगों को जो पिछले चार दिनों से लगातार यात्रा करने की कोशिश कर रहे हैं।

    naidunia_image

    हिमाचल प्रदेश में बारिश ने मचाई तबाही

    इसी बीच हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आफत की बारिश ने तबाही मचा दी है। भूस्खलन की वजह से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कुछ गांव पूरी तरह जमींदोज हो गए हैं। लोग मजबूरी में तिरपालों के नीचे या रिश्तेदारों के घर शरण ले रहे हैं। इस आपदा ने मणिमहेश यात्रा पर भी गहरा संकट डाल दिया है। कई यात्री लापता बताए जा रहे हैं और इंटरनेट सेवाएं ठप होने से हजारों लोग अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं।

    स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने राहत-बचाव कार्य तेज कर दिया है, लेकिन लगातार बारिश से दिक्कतें और बढ़ रही हैं।

    यह भी पढ़ें- Weather Update: दिल्ली से MP-राजस्थान तक बारिश का कहर, बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त, SDRF ने बचाई सैकड़ों जानें

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.