    CNG-PNG New Rates: नया साल 2026 आम जनता के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने गैस की कीमतों को नि

    By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Wed, 17 Dec 2025 08:26:24 PM (IST)Updated Date: Wed, 17 Dec 2025 08:30:21 PM (IST)
    1 जनवरी से देश भर में सस्ती होगी CNG और PNG, आम जनता को मिलेगी बड़ी राहत, चेक करें नए रेट्स!
    बिजनेस डेस्क। नया साल 2026 आम जनता के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने गैस की कीमतों (CNG-PNG New Rates) को नियंत्रित करने के लिए एकीकृत टैरिफ ढांचे में बड़े बदलाव की घोषणा की है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे। इस कदम से वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी (CNG) और रसोई में उपयोग होने वाली पीएनजी (PNG) की कीमतों में उल्लेखनीय कमी आएगी।

    कितने घटेंगे दाम?

    PNGRB के सदस्य एके तिवारी के अनुसार, नए टैरिफ समायोजन के कारण उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 2 से 3 रुपये की बचत होगी। यह राहत अलग-अलग राज्यों और वहां लागू स्थानीय करों के आधार पर भिन्न हो सकती है।

    क्या है नया नियम?

    नियामक बोर्ड ने टैरिफ संरचना को सरल बनाने के लिए क्षेत्रों (Zones) की संख्या तीन से घटाकर दो कर दी है:

    पुराना ढांचा: पहले टैरिफ दूरी के आधार पर तीन श्रेणियों (42 रुपये, 80 रुपये और 107 रुपये) में बंटा था।

    नया ढांचा: अब लंबी दूरी के लिए दरों को कम कर दिया गया है। पहले क्षेत्र के लिए एकीकृत दर अब 54 रुपये तय की गई है, जो पहले के 80 और 107 रुपये के मुकाबले काफी कम है।

    किसे मिलेगा लाभ?

    यह नया नियम देश की 40 सिटी गैस वितरण कंपनियों के अंतर्गत आने वाले 312 भौगोलिक क्षेत्रों में लागू होगा। PNGRB ने स्पष्ट किया है कि वह सक्रिय रूप से इसकी निगरानी करेगा ताकि टैरिफ में कटौती का सीधा लाभ आम उपभोक्ताओं की जेब तक पहुंचे। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों और ऑपरेटरों के व्यवसाय के बीच संतुलन बनाना है।


