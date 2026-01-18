मेरी खबरें
    Weather Update: देशभर में प्रचंड ठंड का कहर! IMD ने जारी की बारिश और शीतलहर की चेतावनी

    Weather Update: उत्तर भारत सहित देश के अधिकांश हिस्सों में भीषण ठंड लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 08:01:09 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 08:07:46 PM (IST)
    Weather Update: देशभर में प्रचंड ठंड का कहर! IMD ने जारी की बारिश और शीतलहर की चेतावनी
    उत्तर भारत में मौसम का बदलता मिजाज, दिल्ली-NCR में कोहरे का कहर

    डिजिटल डेस्क: उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में कड़ाके की ठंड (Weather Update) का दौर जारी है। तापमान में गिरावट के साथ-साथ घना कोहरा और शीतलहर लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के 13 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है।

    पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट (IMD Rain Alert)

    मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 19 से 21 जनवरी के बीच जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं, 22 से 24 जनवरी के दौरान इन क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है।


    मैदानी राज्यों में बारिश की संभावना

    22 से 24 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा, अगले 2 से 3 दिनों तक उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार के कई हिस्सों में घने से अत्यंत घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है।

    दिल्ली में रविवार सुबह से घना कोहरा छाया रहा। 19 जनवरी से मौसम में बदलाव की संभावना है। कुछ इलाकों में हल्का तो कहीं घना कोहरा रह सकता है। स्काईमेट वेदर के वरिष्ठ वैज्ञानिक महेश पालावत के अनुसार, 18 से 20 जनवरी के बीच न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी और हल्की बारिश की भी संभावना है।

    मध्य प्रदेश में ठंड का असर (MP Weather Update)

    मध्य प्रदेश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड जारी है। रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग में शीतलहर का असर देखा जा सकता है। ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में घना कोहरा छाने की संभावना है।

    उत्तर प्रदेश का मौसम (UP Mausam Ka Haal)

    उत्तर प्रदेश में 22 से 24 जनवरी के बीच हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अगले दो से तीन दिनों तक घना से बहुत घना कोहरा छाया रह सकता है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है।

    बिहार में कोहरे का असर (Bihar Weather)

    बिहार में अगले दो से तीन दिनों तक घने से बहुत घने कोहरे की संभावना है। हालांकि, न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल बारिश या शीतलहर का कोई अलर्ट नहीं है।

    राजस्थान में बारिश और कोहरा (Rajasthan Rains and Dense Fog)

    राजस्थान के कुछ हिस्सों में 22 से 24 जनवरी के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 22 और 23 जनवरी को गरज-चमक के साथ वर्षा की भी संभावना है।

    पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़

    इन राज्यों में 22 से 24 जनवरी के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं, 19 जनवरी को सुबह और रात के समय घना कोहरा छाने की आशंका है।

    उत्तराखंड में बर्फबारी

    उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में हल्की बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाया हुआ है। 21 और 22 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि 23 और 24 जनवरी को व्यापक वर्षा की संभावना है।

