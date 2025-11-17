Whether Update: दिल्ली से बिहार तक ठंड का कहर, पहाड़ों पर बर्फबारी से गिरा पारा; इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

डिजिटल डेस्क। उत्तर भारत में सर्दी लगातार पकड़ मजबूत कर रही है। तापमान रोजाना नीचे जा रहा है और पहाड़ों पर जारी बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंड महसूस कराई है। पिछले 24 घंटों में उत्तर भारत के कई शहरों में पारा गिरा है।
जहां उत्तर भारत में ठंड तेज हो रही है, वहीं दक्षिण भारत के कई हिस्सों में लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में भी मौसम की यही स्थिति बनी रह सकती है। आइए जानते हैं प्रमुख राज्यों का मौसम कैसा रहने वाला है-
दिल्ली का मौसम
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इन दिनों गंभीर प्रदूषण के साथ ठंड की शुरुआत झेल रही है। कई इलाकों में AQI खतरनाक स्तर पर है। सुबह और शाम ठंड का अहसास बढ़ गया है, जबकि दिन में धूप से थोड़ी राहत मिल रही है। IMD ने बताया है कि कुछ दिनों तक तापमान और कम होगा। फिलहाल दिल्ली में बारिश की कोई संभावना नहीं है।
यूपी में आज का मौसम
मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ दिखेगा। अगले 24 घंटों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है और कुछ इलाकों में शीतलहर भी चल सकती है।
बिहार के मौसम की स्थिति
बिहार के कई हिस्सों में फिलहाल कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। रात के समय तापमान तेजी से गिर रहा है। विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी ठंड इसी तरह बनी रहेगी। उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण पारा नीचे जा रहा है और ठिठुरन बढ़ रही है।
पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से बढ़ी ठंड
जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर जारी है। पहाड़ों पर गिरती बर्फ का असर मैदानी राज्यों में महसूस हो रहा है। IMD के मुताबिक, इन पहाड़ी राज्यों में तापमान धीरे-धीरे और नीचे जाएगा। बर्फबारी ने सैलानियों की भीड़ बढ़ा दी है।
दक्षिण भारत में भारी बारिश की चेतावनी
IMD ने दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम हिस्से में बने निम्न दबाव क्षेत्र के सक्रिय होने के कारण अगले 24 घंटों में मौसम में और बदलाव संभव है। इसके अलावा दक्षिण-पूर्व अरब सागर में निचले स्तर पर एक चक्रवाती परिसंचरण भी बना हुआ है।
(Source: IMD)
