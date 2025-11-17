लाल किला ब्लास्ट में NIA की बड़ी कार्रवाई: 6 राज्यों में छापे, फरीदाबाद–सहारनपुर मॉड्यूल पर कसा शिकंजा

डिजिटल डेस्क। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां लाल किला विस्फोट को अत्यंत गंभीर मानकर इसकी गहन जांच कर रही हैं। जांच में सामने आया है कि फरीदाबाद–सहारनपुर मॉड्यूल की गतिविधियां कई राज्यों तक फैली हुई हैं। इसी कारण इस पूरे नेटवर्क का पता लगाना और उसे समाप्त करना सुरक्षा एजेंसियों और राज्य पुलिस के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण काम बन गया है। इस मॉड्यूल को इंडियन मुजाहिदीन की तरह पूरी तरह खत्म करने का निर्णय लिया गया है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई इसी कार्रवाई के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने रविवार को दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आतंकियों और उनके मददगारों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। ये कार्रवाई संबंधित राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, छापेमारी कई दिनों तक जारी रहेगी। अभी तक NIA ने इस ऑपरेशन से संबंधित कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।