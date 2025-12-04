Cold Supermoon 2025: आज रात आसमान में दिखेगा 'कोल्ड सुपर मून' का अद्भुत नजारा, जानें कब और कितने बजे आएगा नजर

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 02:13:09 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 02:13:09 PM (IST)
    1. आज रात को साल का आखिरी सुपर मून दिखाई देगा
    2. सुपरमून तब होता है जब चांद धरती के नजदीक होता है
    3. इस घटना में चांद दा चमकीला और बड़ा नजर आता है

    लाइफस्टाइल डेस्क। दिसंबर साल का आखिरी महीना होता है, इसके साथ ही दिसंबर का यह महीना खगोलीय घटनाओं के लिए भी खास होता है। इस साल भी इसी महीने में अंत भी एक अद्भुत नजारे के साथ होने वाली है। दरअसल, इस महीने इस साल का सबसे आखिरी सुपर मून (Super Moon 2025) देखा जाएगा।

    आसमान में यह नजारा आज यानी 4 दिसंबर बृहस्पतिवार की रात को दिखाई देगा। आज सूर्यास्त के बाद पूर्व दिशा में चंद्रमा दिखाई देगा, जो आधी रात के आस-पास अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होगा और फिर सुबह होते ही पश्चिम दिशा में अस्त हो जाएगा।


    क्या होगी इसकी विशेषता

    अगर इसकी विशेषता की बात करें, तो यह साल 2025 की चार सुपर मून(Winter Cold Moon) की सीरिज का तीसरा और आखिरी पूर्ण चंद्रमा है। जवाहर तारामंडल की विज्ञानी सुरूर फातिमा के अनुसार, इस सुपर मून को 'कोल्ड सुपर मून' कहा जाता है। इस सीरीज का अगला और चौथा सुपरमून साल 2026 जनवरी के महीने में देखने को मिलेगा।

    इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह धरती के काफी करीब होगा, जिसकी वजह से यह नारंगी रंग का दिखाई देगा। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,57,000 किमी होगी। करीब होने के कारण ही यह सामान्य चंद्रमा से 10 प्रतिशत बड़ा और 30 प्रतिशत तक ज्यादा चमकीला दिखाई देगा। इस अद्भुत चंद्रमा को 'लांग नाइट मून' और 'मून बिफोर यूल' जैसे नामों से भी जाना जाता है।

    इस महीने दिखेंगे आसमान में अद्भुत नजारे

    सुपर मून के अलावा इस महीने आपको आसमान में कई अद्भुत नजारे देखने को मिलेंगे। इनमें-

    • 21 दिसंबर को साल की सबसे लंबी रात होगी, जो सर्दियों के आगमन को और भी खास बना देगी।

    • पूरे महीने चंद्रमा कई ग्रहों के निकट से गुजरेगा।

    • 7 दिसंबर को यह बृहस्पति के निकट दिखाई देगा।

    • 18 दिसंबर को बुध के पास होगा।

    • 19 दिसंबर को शुक्र के करीब और 27 दिसंबर को शनि के पास दिखाई देगा।

    इसके अलावा, सुरूर फातिमा बताती हैं कि सूर्य अभी भुजंगधारी राशि में है और 19 दिसंबर को यह धनु राशि में प्रवेश करेगा।

