Weather Update Today: उत्तर भारत में 'कोल्ड टॉर्चर': 2°C तक लुढ़केगा पारा, दिल्ली-NCR समेत 5 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट

डिजिटल डेस्क। उत्तर भारत में सर्दी ने एक बार फिर तीखा रुख अपना लिया है। 12 जनवरी को कई राज्यों में शीतलहर के तेज होने की संभावना जताई गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे आम जनजीवन पर असर पड़ना तय है।

मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के लिए अलर्ट जारी किया है। उत्तर-पश्चिम भारत में चल रही बर्फीली हवाओं के कारण सुबह और रात के समय ठंड और ज्यादा चुभने वाली महसूस हो सकती है। कई जगहों पर शीतलहर के चलते लोगों को घरों में ही रहने की मजबूरी झेलनी पड़ सकती है।