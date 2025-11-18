मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    उत्तर में बढ़ी ठंड, दिल्ली में गिरेगा तापमान; यूपी–बिहार में शीतलहर का असर, पढ़ें आज के मौसम का हाल

    उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड से जूझ रहा है। कई इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है और ज्यादातर शहरों में तापमान लगातार गिर रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को अब दोपहर की हल्की धूप भी राहत देने लगी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 18 Nov 2025 07:05:12 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 18 Nov 2025 07:36:39 AM (IST)
    उत्तर में बढ़ी ठंड, दिल्ली में गिरेगा तापमान; यूपी–बिहार में शीतलहर का असर, पढ़ें आज के मौसम का हाल
    उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड से जूझ रहा है(फाइल फोटो)

    HighLights

    1. उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड से जूझ रहा है
    2. कई इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है
    3. ज्यादातर शहरों में तापमान लगातार गिर रहा है

    डिजिटल डेस्क। उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड से जूझ रहा है। कई इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है और ज्यादातर शहरों में तापमान लगातार गिर रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को अब दोपहर की हल्की धूप भी राहत देने लगी है।

    जहां उत्तरी राज्यों में ठिठुरन बढ़ती जा रही है, वहीं देश के दक्षिणी हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी है। पिछले कई दिनों से दक्षिण भारत के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में देखते हैं कि आज (मंगलवार) देशभर के मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है।


    दिल्ली–एनसीआर का मौसम

    IMD के अनुसार, 18 नवंबर को दिल्ली के कई हिस्सों में शीतलहर के हालात बन सकते हैं। तापमान में तेज गिरावट महसूस होगी। सुबह और शाम की ठंड और बढ़ जाएगी। विभाग का अनुमान है कि आज अधिकतम तापमान करीब 26°C और न्यूनतम तापमान 10°C रह सकता है।

    UP का मौसम

    उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिले इन दिनों शीतलहर की चपेट में हैं। प्रयागराज में सोमवार को सीजन का पहला कोहरा देखा गया। विभाग का कहना है कि प्रदेश में इसी तरह की स्थिति रहने वाली है। दिन में आसमान साफ रहेगा। लखनऊ में 17 नवंबर को अधिकतम तापमान 28°C और न्यूनतम तापमान 14°C रहने का अनुमान है।

    बिहार का मौसम

    IMD के मुताबिक, 18 नवंबर को बिहार में भी ठंड बढ़ने वाली है। सुबह के समय कई शहरों में शीतलहर महसूस की जा सकती है। विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम का यही रुख बना रहेगा।

    पहाड़ी राज्यों का मौसम

    पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फ गिरने का सिलसिला बना हुआ है। 18 नवंबर को इन इलाकों में तापमान में 4–5 डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट की संभावना है।

    इसे भी पढ़ें- Delhi Blast: कौम का कर्ज उतारने वाली 'मैडम सर्जन'; दिल्ली ब्लास्ट में D-6 मिशन का बड़ा खुलासा

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.