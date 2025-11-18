उत्तर में बढ़ी ठंड, दिल्ली में गिरेगा तापमान; यूपी–बिहार में शीतलहर का असर, पढ़ें आज के मौसम का हाल

डिजिटल डेस्क। उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड से जूझ रहा है। कई इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है और ज्यादातर शहरों में तापमान लगातार गिर रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को अब दोपहर की हल्की धूप भी राहत देने लगी है।

जहां उत्तरी राज्यों में ठिठुरन बढ़ती जा रही है, वहीं देश के दक्षिणी हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी है। पिछले कई दिनों से दक्षिण भारत के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में देखते हैं कि आज (मंगलवार) देशभर के मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है।