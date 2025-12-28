31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 4 काम... वरना नए साल में खाली हो जाएगी जेब, पैन कार्ड भी हो सकता है बेकार

डिजिटल डेस्क। साल 2025 विदा होने वाला है और नया साल अपने साथ कई आर्थिक बदलाव लेकर आ रहा है। अगर आप भारी आर्थिक नुकसान या कानूनी पेचीदगियों से बचना चाहते हैं, तो 31 दिसंबर से पहले इन चार महत्वपूर्ण कामों को निपटाना बेहद जरूरी है।
अगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो 31 दिसंबर तक खरीदारी करना फायदे का सौदा होगा। 1 जनवरी से मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई और एमजी जैसी बड़ी कंपनियों की कारें महंगी होने जा रही हैं। बीएमडब्ल्यू ने अपनी कीमतों में 2-3% तक की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है, वहीं अन्य कंपनियां भी जल्द ही नए रेट लागू करेंगी।
आयकर विभाग के अनुसार, जिन लोगों ने अब तक अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है, वे इसे 31 दिसंबर तक हर हाल में पूरा कर लें। ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है। इसके बाद आप न तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भर पाएंगे और न ही बैंक या म्यूचुअल फंड से जुड़े ट्रांजेक्शन कर सकेंगे।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिलेटेड (Belated) इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर ही है। यदि आप इस समय सीमा को चूक जाते हैं, तो आप न केवल भारी जुर्माने के पात्र होंगे, बल्कि अपना टैक्स रिफंड भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, 31 दिसंबर के बाद रिफंड का पैसा सरकार के पास चला जाता है।
आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 0.25% की कटौती के बाद, अनुमान है कि सरकार पीपीएफ (PPF) और सुकन्या समृद्धि जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती कर सकती है। यदि आप बेहतर रिटर्न के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या अन्य स्कीम में निवेश करना चाहते हैं, तो मौजूदा दरों का लाभ उठाने के लिए इस महीने के अंत तक निवेश करना उचित होगा।
