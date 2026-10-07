राहुल गांधी, प्रियंका और दूसरे सांसदों को हिरासत में लिया गया, राहुल को ले जा रही बस के टायर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया पंचर

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को बुधवार को पुलिस ने जबरदस्ती हटाया और हिरासत में ले लिया। वे दूसरे नेताओं के साथ मध्य दिल्ली में शांगरी-ला होटल के पास गोलचक्कर पर धरने पर बैठे थे।

राहुल गांधी और दूसरे सांसद व नेता बसों में सवार होकर जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन वाली जगह जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। उन्होंने गोलचक्कर पर ही धरना दिया। राहुल गांधी को ले जा रही बस की छत पर चढ़े नेता प्रियंका गांधी संविधान की एक प्रति लेकर दूसरी महिला नेताओं के साथ सड़क पर लेट गईं। सुरक्षाकर्मी बड़ी संख्या में वहां जमा हो गए और उन्होंने पहले राहुल गांधी को जबरदस्ती हटाया। उन्हें कंधों पर उठाकर पुलिस की बस में बिठाया। कांग्रेस के नेता अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और उदय भानु चिब राहुल गांधी को ले जा रही बस की छत पर चढ़ गए, जबकि मुमताज पटेल बोनट पर बैठ गईं।

पुलिसकर्मियों ने मुझे जगह-जगह खरोंच दिया हैः प्रियंका इसके बाद महिला पुलिसकर्मियों की एक बड़ी टीम ने प्रियंका गांधी और सड़क पर लेटी दूसरी महिलाओं को हटाना शुरू किया। उन्हें जबरदस्ती हटाकर बसों में बिठाया गया और वहां से ले जाया गया। प्रियंका गांधी ने कहा, ये संसद सदस्यों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो बस चुनाव आयुक्तों से मिलना चाहते हैं। पुलिसकर्मियों ने मुझे जगह-जगह खरोंच दिया है। उन्होंने हमें जमीन पर पटक दिया और अब हम यहां से नहीं हटेंगे। वे अपनी फोर्स को वापस बुला लें। मैं यहां से नहीं हिलूंगी। टायर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंचर कर दिया इससे पहले विपक्षी सांसदों ने मध्य दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में लंच मीटिंग की, जिसके बाद वे बसों में सवार होकर जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन वाली जगह के लिए निकले। पुलिस ने विपक्ष के कई अन्य सांसदों को भी हिरासत में लिया।