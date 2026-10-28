Cyclone Arnab: आंध्र प्रदेश में 2 की मौत, ओडिशा के 16 जिलों में स्कूल बंद, 30 हजार से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बंगाल की खाड़ी से उठे गंभीर चक्रवाती तूफान 'अर्णब' ने बुधवार तड़के आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के यानम के तटवर्ती क्षेत्रों में दस्तक दे दी है। तूफान के प्रभाव से तटीय हिस्सों में मूसलाधार बारिश और बेहद तेज आंधी का दौर शुरू हो चुका है। चक्रवात की तीव्रता को देखते हुए आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरह मुस्तैद है।

150 किमी/घंटा की रफ्तार से चल रहीं हवाएं भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, चक्रवात के कोर एरिया में हवा की गति 125 से 135 किमी प्रति घंटे दर्ज की जा रही है, जो झोंकों के दौरान 150 किमी प्रति घंटे की चरम गति तक पहुंच रही है। यह चक्रवात फिलहाल करीब 3 किमी प्रति घंटे की धीमी रफ्तार से उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि आगे चलकर यह प्रणाली उत्तर-उत्तर-पश्चिम की दिशा में मुड़ जाएगी।