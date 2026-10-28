मध्य प्रदेश में चक्रवात 'अर्नब' का असर, अनूपपुर, बालाघाट और मंडला समेत पूर्वी जिलों में भारी बारिश का 'येलो अलर्ट'

डिजिटल डेस्क। बंगाल की खाड़ी से उठे भीषण चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ ने तटीय इलाकों में दस्तक देकर तबाही मचाना शुरू कर दिया है। मंगलवार देर रात करीब साढ़े तीन बजे 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तूफानी हवाओं के साथ यह चक्रवात आंध्र प्रदेश के तट से टकराया।

तूफान की तीव्रता का असर अब मध्य भारत तक पहुंच गया है, जिसके चलते मौसम विज्ञान केंद्र ने बुधवार को मध्य प्रदेश के कई पूर्वी जिलों में भारी वर्षा का ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है। वहीं राजधानी भोपाल समेत कई क्षेत्रों में दिनभर बादलों की आवाजाही और हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला बना रहा।