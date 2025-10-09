DA Hike 2025: सरकार ने फिर बढ़ाया डीए, कर्मचारियों को 8% तक का फायदा, जानिए नई दरें कब से होगी लागू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने एक बार फिर अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा (DA Hike 2025) दिया है। इस बार यह बढ़ोतरी उन कर्मचारियों के लिए है जो पांचवें और छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पा रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में एक आधिकारिक आदेश जारी किया है, जिसमें डीए दरों में संशोधन की घोषणा की गई है।

सरकार के मुताबिक, यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। इसका सीधा लाभ उन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा, जिन पर अभी तक सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं। 5वें वेतन आयोग के तहत बढ़ा डीए 474% तक वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुसार, पांचवें वेतन आयोग (Pay Commission) के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का डीए 466% से बढ़ाकर 474% कर दिया गया है। यानी 8% की बढ़ोतरी की गई है। अब इन कर्मचारियों को अपने मूल वेतन पर 474% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा।

यह संशोधित दर 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। बता दें कि पांचवें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2005 में समाप्त हुआ था, लेकिन कुछ स्वायत्त संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों में आज भी इस वेतन संरचना का पालन किया जा रहा है। 6वें वेतन आयोग के कर्मचारियों को भी मिला लाभ छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 252% से बढ़ाकर 257% कर दिया गया है। इस तरह, 5% की बढ़ोतरी इन कर्मचारियों के लिए की गई है। यह संशोधन भी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा।