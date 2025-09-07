DA Hike: दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में इतने प्रतिशत बढ़ोतरी की उम्मीद

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार इस दिवाली केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देने जा रही है। सूत्रों के अनुसार, महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% बढ़ोतरी की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो 1.2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका फायदा मिलेगा।

संभावना है कि सरकार अक्टूबर के पहले सप्ताह में इसकी घोषणा कर देगी। यह बढ़ा हुआ डीए जुलाई 2025 से लागू होगा और कर्मचारियों को अक्टूबर की सैलरी के साथ 3 महीने का एरियर भी मिल सकता है।

साल में दो बार होता है डीए में इजाफा

केंद्र सरकार साल में दो बार डीए बढ़ाती है।

जनवरी-जून की अवधि के लिए होली से पहले

जुलाई-दिसंबर की अवधि के लिए दिवाली से पहले

पिछले साल सरकार ने 16 अक्टूबर को बढ़ोतरी की थी। इस बार दिवाली 20-21 अक्टूबर को पड़ रही है, ऐसे में त्योहार से पहले यह घोषणा कर्मचारियों के लिए बोनस साबित हो सकती है।

कितना बढ़ेगा डीए और सैलरी?

मौजूदा समय में कर्मचारियों का डीए 55% है।

3% की बढ़ोतरी के बाद यह 58% हो जाएगा।

उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 50,000 रुपये है, तो 55% डीए पर उसे 27,500 रुपये मिलते थे।

नए 58% डीए पर यह राशि बढ़कर 29,000 रुपये हो जाएगी।

यानी हर महीने लगभग 1,500 रुपये का फायदा मिलेगा।

8th Pay Commission से पहले आखिरी बढ़ोतरी

यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी होगी, क्योंकि दिसंबर 2025 तक यह आयोग खत्म हो जाएगा। जनवरी 2025 में केंद्र ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इसके सदस्यों के नाम तय नहीं हुए हैं। अनुमान है कि यह आयोग 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक लागू हो सकता है।