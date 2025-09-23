Bihar Election: टिकट की दौड़ में चाचा-भतीजी और जेठ-भावज, एक ही गांव से 12 से ज्यादा दावेदार

एजेंसी, बिहार। दरभंगा जिले का खलासिन गांव विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) से पहले ही सियासी चर्चाओं में छा गया है। इस गांव की राजनीति इस बार सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि जिले और राज्य स्तर तक सुर्खियां बटोर रही है। कारण- एक ही गांव से 12 से ज्यादा दावेदारों का टिकट की दौड़ में उतरना।