Delhi Air Pollution: दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, हवा हुई जहरीली; कई इलाकों में AQI 400 पार

डिजिटल डेस्क। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को पूरे दिन घनी धुंध की चादर छाई रही, जिससे वायु गुणवत्ता “बेहद खराब” श्रेणी में दर्ज की गई। मौसम और प्रदूषण विशेषज्ञों के अनुसार, मंगलवार को स्थिति और बिगड़ सकती है तथा हवा “गंभीर” स्तर तक पहुंचने की आशंका है।

स्विस वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग ऐप IQAir के अनुसार, सुबह 9:30 बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 253 दर्ज किया गया, जो “खराब” श्रेणी में था। शाम 5 बजे यह 244 रहा और रात 9 बजे तक इसमें कोई खास सुधार नहीं हुआ। दिल्ली के अधिकतर क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता “खराब” ही बनी रही।