Bihar Chunav 2025: भीड़ से आवाज आई- काम हुआ है, बहुत हुआ है… नीतीश कुमार बोले– देर मत कीजिए

डिजिटल डेस्क। सोमवार को पूरा दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करते हुए बिताया। नवगछिया, गोराडीह और सुल्तानगंज में हुई सभाओं में उन्होंने सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा और एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील की।

मंच से नीतीश कुमार ने कहा, हमने वादों से नहीं, काम से जवाब दिया है। अब जनता हमारे काम का मूल्यांकन करेगी। तभी भीड़ से आवाज आई काम हुआ है, बहुत हुआ है। इस पर सीएम मुस्कराए और बोले, यही बिहार का बदलता चेहरा है, अब लोग काम की बात करते हैं। देर मत कीजिए, जल्दी जनादेश दीजिए।

नीतीश कुमार ने आगे कहा कि सात निश्चय योजना हमारे विकास की रीढ़ है. हर घर नल का जल, हर घर शौचालय और हर घर तक सड़क पहुंचाकर हमने गांवों में जीवनस्तर सुधारा है। उन्होंने जोड़ा, पहले पटना पहुंचने में दिन लग जाता था, अब पांच घंटे में पहुंचते हैं। यही सच्ची प्रगति है।

गोराडीह के मुक्तापुर उच्च विद्यालय परिसर में जदयू प्रत्याशी शुभानंद मुकेश के समर्थन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिहार अब पिछड़ेपन नहीं, बल्कि प्रगति की पहचान बन चुका है। सरकार ने शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा, पहले लड़कियां स्कूल नहीं जाती थीं, अब हर गांव की बेटियां साइकिल पर स्कूल जाती हैं। यह बदलाव किसी नारे से नहीं, हमारी नीति से आया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि पहले बिहार में केवल छह मेडिकल कॉलेज थे, अब लगभग हर जिले में अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। अब लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। उन्होंने बताया कि बीपीएससी के माध्यम से 26 लाख 8 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। हमने युवाओं को सिर्फ नौकरी नहीं दी, बल्कि भविष्य दिया है।

सामाजिक सौहार्द पर नीतीश ने कहा, पहले छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होते थे, अब शांति है। हमने मंदिर और कब्रिस्तान दोनों की घेराबंदी कराई ताकि किसी को बहकाने का मौका न मिले। अब बिहार में नफरत नहीं, भाईचारा है।

महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने कहा कि विश्व बैंक से कर्ज लेकर बनाए गए स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं, जिन्हें आज जीविका दीदी कहा जाता है, अब आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। एक करोड़ 40 लाख महिलाएं अब अपने पैरों पर खड़ी हैं। पहले लोग कहते थे औरत क्या करेगी, अब वही महिलाएं दूसरों को रोजगार दे रही हैं।

हमने इन चीजों का निर्माण करवाया

भागलपुर के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए नीतीश ने कहा कि सरकार ने बाईपास रोड, फोरलेन, झारखंड से जोड़ने वाली सड़क और गंगा नदी पर समानांतर पुल का निर्माण कराया है।

सुल्तानगंज के करहरिया में देवी प्रसाद महतो हाई स्कूल मैदान में एनडीए प्रत्याशी प्रो. ललित नारायण मंडल के पक्ष में उन्होंने कहा कि गंगा रिवर फ्रंट, अस्पताल, छात्रावास, बालिका विद्यालय और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट इस क्षेत्र की नई पहचान बनेंगे। सभा में जदयू एमएलसी ललन सर्राफ सहित एनडीए के अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे।

इससे पहले नवगछिया के विनोबा उच्च विद्यालय तीनटंगा दियारा में उन्होंने गोपालपुर से जदयू प्रत्याशी शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल और बिहपुर से एनडीए उम्मीदवार इंजीनियर शैलेंद्र के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य सिर्फ सत्ता में रहना नहीं, समाज को बदलना है। बिहार को हमने अंधकार से रोशनी की ओर बढ़ाया है, अब यह सफर रुकना नहीं चाहिए।