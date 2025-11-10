Delhi Blast: धमाके से दहली दिल्ली, एमपी-यूपी समेत कई राज्यों हाई अलर्ट, मृतकों की संख्या 11 पार

डिजिटल डेस्क। सोमवार की शाम दिल्ली में एक जोरदार धमाका (Red Fort Delhi Blast News Updates) हुआ है। यह धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ है। इस घटना में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही कई लोग घायल है। कार (Delhi Car Explosion) में ही कुछ विस्फोटक सामग्री होने की बात भी सामने आ रही है।
धमाके की तीव्रता इतनी थी कि आसपास की दुकान और मंदिर तक क्षति पहुंची है। लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास कार में धमाके के बाद 3 गाड़ियों में भी आग लग गई। साथ ही कई लोग घायल हुई है। इस घटना में 30 से अधिक गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। इस घटना के बाद से पूरे दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है।
लाल किले के पास धमाके के बाद यमुनापार में अलर्ट घोषित किया गया है। जगह-जगह बैरिकेड लगाकर वाहनों की जांच जा रही है। सड़कों पर वाहनों की गति धीमी हो गई है। घटना में आठ लोगों की मौत हो गई है। धमाके के बाद 30 से अधिक गाड़ियां जलकर खाक हो गई। जगह-जगह खून बहते दिख रहे हैं। मौके पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सहित अन्य एजेंसियां पहुंच चुकी हैं।
दिल्ली में आतंकी हमले को देखते हुए गुरुग्राम में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। डीसीपी वेस्ट को कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी दी गई है। चार हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों को सड़क पर उतारा गया है। दिल्ली-गुरुग्राम बार्डर पर नाकेबंदी कर दी गई है। यहां से गुजरने वाली सभी गाड़ियों की जांच की जा रही है। खासकर दूसरे राज्यों के नंबर प्लेट वाली गाड़ियों से आने वाले चालकों व उसमें मौजूद लोगों के पहचान पत्र भी देखे जा रहे हैं।
दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुए विस्फोट के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश के ADG (कानून-व्यवस्था) अमिताभ यश ने ANI से बात करते हुए बताया कि DGP ने उत्तर प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को संवेदनशील धार्मिक स्थलों,… pic.twitter.com/ZdWvQNHxHa
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 10, 2025
दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुए विस्फोट के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को संवेदनशील धार्मिक स्थलों, संवेदनशील जिलों और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। लखनऊ से संवेदनशील इलाकों में गश्त और जांच बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है।
धमाके के बाद गाजियाबाद में पुलिस ने माल्स, बाजार, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे समेत भीड़भाड़ भरे बाजारों में चेकिंग शुरू कर दी है। पुलिस आयुक्त जे रविंदर गौड ट्रांस हिंडन के दिल्ली बार्डर से सटे इलाकों में जाकर चेकिंग करा रहे हैं। कई जगह पुलिस ने नाकेबंदी की है। होटलों में भी कुछ देर में चेकिंग शुरू की जाएगी।
यह भी पढ़ें- Delhi Blast: पल भर में बदल गई लाल किला मेट्रो स्टेशन की तस्वीर... देखें हादसे का दर्दनाक मंजर
राजधानी भोपाल में सुरक्षा बढ़ाई गई। चौराहों पर वाहनों की चेकिंग शुरू हो गई है। स्टेशन पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। 14 नवंबर से इज्तिमा के चलते भोपाल में देश विदेश के लाखों लोग जुटने लगे हैं।
दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर भी अलर्ट। आरपीएफ ने शुरू चैकिंग की।