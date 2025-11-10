Delhi Blast: धमाके से दहली दिल्ली, एमपी-यूपी समेत कई राज्यों हाई अलर्ट, मृतकों की संख्या 11 पार

डिजिटल डेस्क। सोमवार की शाम दिल्ली में एक जोरदार धमाका (Red Fort Delhi Blast News Updates) हुआ है। यह धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ है। इस घटना में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही कई लोग घायल है। कार (Delhi Car Explosion) में ही कुछ विस्फोटक सामग्री होने की बात भी सामने आ रही है।

धमाके की तीव्रता इतनी थी कि आसपास की दुकान और मंदिर तक क्षति पहुंची है। लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास कार में धमाके के बाद 3 गाड़ियों में भी आग लग गई। साथ ही कई लोग घायल हुई है। इस घटना में 30 से अधिक गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। इस घटना के बाद से पूरे दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है।