    Delhi Blast: पल भर में बदल गई लाल किला मेट्रो स्टेशन की तस्वीर... देखें हादसे का दर्दनाक मंजर

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 10 Nov 2025 07:47:49 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 10 Nov 2025 08:19:06 PM (IST)
    लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जोरदार धमाका।

    HighLights

    1. लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जोरदार धमाका
    2. कई गाड़ियों में आग, कई लोगों की मौत की खबर
    3. आसपास की दुकानों और मंदिर को नुकसान

    डिजिटल डेस्क। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार शाम एक कार में हुए धमाके से अफरा-तफरी मच गई। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लाल किला के करीब स्थित लाल मंदिर में कार का एक पार्ट आकर गिरा। मंदिर के शीशे टूट गए और आसपास की कई दुकानों के दरवाजे व खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं। इस घटना में कई लोगों के हताहत होने की सूचना है।

    धमाके के बाद सामने आई दर्दनाक तस्वीरें...

    तस्वीर-1

    naidunia_image

    तस्वीर-2

    naidunia_image

    तस्वीर- 3

    naidunia_image

    तस्वीर- 4

    naidunia_image

    तस्वीर- 5

    naidunia_image

    तस्वीर- 6

    naidunia_image

    तस्वीर- 7

    naidunia_image

    तस्वीर- 8

    naidunia_image

    अपडेट की जा रही है...


