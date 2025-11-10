मेरी खबरें
    Delhi Blast: दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा... हरियाणा नंबर कार का इस्तेमाल, गाड़ी का मालिक नदीम खान

    Publish Date: Mon, 10 Nov 2025 10:52:55 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 10 Nov 2025 10:52:55 PM (IST)
    Delhi Blast में हरियाणा नंबर कार का इस्तेमाल

    डिजिटल डेस्क। दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार, यह धमाका जिस कार में हुआ है उसके हरियाणा नंबर है। गाड़ी का नंबर HR26-7674 है। यह गाड़ी नदीम खान के नाम से रजिस्टर्ड है। इसने डेढ़ साल पहले दिल्ली के ओखला के रहने वाले सलमान को गाड़ी बेच दी थी। साथ ही पुलिस ने बताया कि धमाके के वक्त लोग गाड़ी में सवार थे।

    13 की मौत, 28 घायल

    ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए भीषण ब्लास्ट ने रविवार शाम को दहशत फैला दी। इस धमाके में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों और पीड़ितों ने बताया कि ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और कई लोग हवा में उछलकर नीचे गिरे। पहाड़गंज निवासी और पीड़ित बलबीर सिंह ने बताया कि वह अपनी वैगनआर कार में बैठे थे।


    समय पर जाते, तो जिंदा न होते

    जाम की स्थिति थी, तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट के तुरंत बाद एक व्यक्ति मेरी गाड़ी के ऊपर गिरा, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। बलबीर सिंह का कहना है कि वह बाल-बाल बचे क्योंकि उनके भाई सामान खरीदने चांदनी चौक गए थे और उन्होंने उन्हें लाल किले के सामने बुलाया था, लेकिन वे समय पर नहीं आ पाए। अगर वह समय पर पहुंच जाते, तो शायद आज जिंदा न होते,” उन्होंने कहा।

    पानीपत निवासी महेश ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा मानो बाजार के बीच में बहुत बड़ा धमाका हुआ हो। पूरा इलाका धुएं से भर गया और चारों ओर चीख-पुकार मच गई। वहीं, चंदू नगर निवासी व रिक्शा चालक यासीन बताया कि उनके रिक्शे में तीन सवारियां थीं। एक धमाके के साथ सब कुछ उड़ गया। मैं गाड़ी के नीचे जा गिरा। कान अब भी सुन्न हैं। दो मिनट बाद होश आया तो सवारियां कहीं नजर नहीं आईं।

