लाल किला धमाके में कश्मीर कनेक्शन! पुलवामा का निकला कार मालिक, संदिग्ध तारिक की तलाश में पुलिस

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 03:48:46 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 03:48:46 AM (IST)
    लाल किला धमाके में कश्मीर कनेक्शन!

    डिजिटल डेस्क। दिल्ली में लाल किले के पास हुए भीषण धमाके के तार अब जम्मू-कश्मीर के पुलवामा से जुड़ते नजर आ रहे हैं। जांच में सामने आया है कि धमाके में इस्तेमाल की गई कार का मालिक तारिक उर्फ आमिर दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के संबूरा इलाके का रहने वाला है, जो पांपोर से सटा हुआ क्षेत्र है।

    जैश ए मोहम्मद का प्रभाव रहा है यह इलाका

    संबूरा कभी जैश ए मोहम्मद के प्रभाव वाला इलाका माना जाता था। पुलवामा हमले में इस्तेमाल कार को भी कुछ समय के लिए इसी इलाके में रखा गया था। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, तारिक उर्फ आमिर पेशे से एक इलेक्ट्रिशियन है, लेकिन पिछले डेढ़ से दो सालों में उसे गांव में बहुत कम देखा गया है।


    परिजनों से संपर्क में पुलिस

    पुलिस ने देर रात तारिक के परिजनों से संपर्क किया और उससे जुड़ी जानकारी मांगी है। हालांकि, अब तक संबंधित पुलिस अधिकारियों की ओर से इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है।

