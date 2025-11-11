Delhi Blast: ‘मेरा बेटा कहां है... कोई तो बता दो’, दिल्ली ब्लास्ट के बाद अस्पताल में दर्द, चीखें और अफरा-तफरी का माहौल

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। लाल किले के पास रविवार शाम हुए भयानक विस्फोट ने पूरी दिल्ली को हिला दिया। धमाके के बाद घायलों और मृतकों को आनन-फानन में लोकनायक (एलएन) अस्पताल लाया गया, जहां हर तरफ चीख-पुकार और सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में अफरा-तफरी का माहौल था, हर कोना दर्द और दहशत से भरा हुआ।

डॉक्टर और नर्सें तेजी से भाग-दौड़ कर रही थीं। स्ट्रेचर पर लाए जा रहे घायलों में किसी के सिर पर गंभीर चोट थी तो किसी के कपड़े खून से सने हुए थे। मरीज इतने अधिक थे कि एक ही बेड के पास तीन-तीन घायल पड़े थे। किसी का हाथ नहीं था, तो किसी का पैर उड़ गया था। एक युवक का चेहरा आधा झुलस गया था और उसकी आंख बाहर निकल आई थी। दो महिलाओं के पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। परिवारजन उन्हें गोद में उठाकर अस्पताल तक लाए। अस्पताल की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर एंबुलेंस और पुलिस वाहनों के सायरन लगातार गूंजते रहे।

कोई मुझे मेरे बेटे के बारे में बता दो… घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले एंबुलेंस ड्राइवर गौतम और मोहम्मद फैजान ने बताया कि वे करीब पांच शव लेकर आए, जिनमें से किसी का भी शरीर पूरा नहीं था। किसी का हाथ गायब था तो किसी का सिर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो चुका था। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, कुल 28 घायलों को भर्ती किया गया है, जिनमें दो महिलाएं शामिल हैं। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है और कुछ को वेंटिलेटर पर रखा गया है। डॉक्टरों ने बताया कि ज्यादातर घायलों के शरीर पर लोहे के छर्रे और विस्फोट की तीव्र लहरों के निशान हैं। एक महिला की हालत बेहद नाजुक है। अस्पताल के बाहर चीखें, आंखों में डर और बेचैनी अस्पताल के बाहर का नजारा और भी भयावह था। परिजन अपनों को खोजते हुए इधर-उधर भाग रहे थे। कोई नाम पुकार रहा था, कोई तस्वीर दिखा रहा था, तो कोई डॉक्टरों और सुरक्षाकर्मियों से जवाब मांग रहा था। एक महिला दरवाजे के पास बेसुध बैठी थी। उसका बेटा लाल किले के पास ठेला लगाता था। वह बार-बार रोते हुए कह रही थी कि “मेरा बेटा कहां है, कोई मुझे बता दो…” लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था।