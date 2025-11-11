Delhi blast: मसूद अजहर की बहन के संपर्क में थी शाहीन, भारत में महिला आतंकी ब्रिगेड बनाने की साजिश का पर्दाफाश
दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके (Delhi blast) के बाद जांच एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग की प्रमुख डॉ. शाहीन को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला है कि शाहीन को भारत में महिला आतंकी ब्रिगेड तैयार करने का काम सौंपा गया था।
Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 03:45:11 PM (IST)
Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 03:45:44 PM (IST)
फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई जैश की महिला विंग हेड डॉ. शाहीन को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
HighLights
- दिल्ली धमाके में जैश-ए- मोहम्मद का कनेक्शन
- शाहीन आतंकी मसूद अजहर की बहन के संपर्क
- भारत में महिला आतंक ब्रिगेड खड़ा करने का प्लान
डिजिटल डेस्कः दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके (Delhi blast) के बाद जांच एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग की प्रमुख डॉ. शाहीन को गिरफ्तार किया गया है।
डॉ. शाहीन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की बहन सहीदा अजहर के संपर्क में थी। जांच में पता चला है कि शाहीन को भारत में महिला आतंकी ब्रिगेड तैयार करने का काम सौंपा गया था।
जैश के महिला संगठन से भी जुड़ी हुई थी
डॉ. शाहीन जमात-उल-मोमिनात नामक जैश के महिला संगठन से भी जुड़ी हुई थी। उसे सोमवार शाम हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। शाहीन मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली है और अलफलाह यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद में कार्यरत थी।
आतंकी डॉ. मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड है
जांच एजेंसियों ने बताया कि शाहीन, हाल ही में गिरफ्तार किए गए आतंकी डॉ. मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड भी है। मुजम्मिल की निशानदेही पर ही शाहीन तक पहुंचा गया। बताया जा रहा है कि शाहीन ने ही मुजम्मिल को अपनी कार में AK-47 राइफल छिपाने की अनुमति दी थी।
अलफलाह यूनिवर्सिटी पहुंचकर की जांच
इस बीच, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने अलफलाह यूनिवर्सिटी पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। जांच एजेंसियां शाहीन के नेटवर्क और उससे जुड़े अन्य लोगों की तलाश में हैं।