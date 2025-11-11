Delhi blast: मसूद अजहर की बहन के संपर्क में थी शाहीन, भारत में महिला आतंकी ब्रिगेड बनाने की साजिश का पर्दाफाश

डिजिटल डेस्कः दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके (Delhi blast) के बाद जांच एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग की प्रमुख डॉ. शाहीन को गिरफ्तार किया गया है।

डॉ. शाहीन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की बहन सहीदा अजहर के संपर्क में थी। जांच में पता चला है कि शाहीन को भारत में महिला आतंकी ब्रिगेड तैयार करने का काम सौंपा गया था।

जैश के महिला संगठन से भी जुड़ी हुई थी

डॉ. शाहीन जमात-उल-मोमिनात नामक जैश के महिला संगठन से भी जुड़ी हुई थी। उसे सोमवार शाम हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। शाहीन मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली है और अलफलाह यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद में कार्यरत थी।