Delhi Crime: कैब ड्राइवर की घिनौनी हरकत, छात्रा के सामने किया अश्लील काम; महिला सुरक्षा पर फिर सवाल

एजेंसी, नई दिल्ली: दिल्ली में महिला सुरक्षा पर सवाल उठाने वाली एक और शर्मनाक घटना सामने आई है। राजधानी के मॉरिस नगर इलाके में एक छात्रा ने पुलिस को शिकायत दी कि उसके कैब ड्राइवर ने यात्रा के दौरान गाड़ी चलाते समय उसके सामने अश्लील हरकत की।
इस शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर की पहचान लोम शंकर के रूप में की और तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना में शामिल कार को भी जब्त कर लिया है। पीड़िता का बयान जल्द ही मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया जाएगा। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और विस्तृत जानकारी जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी।
यह पहला मामला नहीं है। अगस्त माह में गुरुग्राम के राजीव चौक पर भी एक मॉडल के साथ इसी तरह की शर्मनाक घटना हुई थी। पीड़िता ने बताया कि 3 अगस्त को वह जयपुर से बस से लौटी थी और सुबह करीब 11 बजे कैब का इंतजार कर रही थी। तभी एक शख्स उसके पास आया और लगातार घूरने लगा। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन थोड़ी देर बाद पाया कि आरोपी ने पैंट की जिप खोलकर उसके सामने ही हस्तमैथुन करना शुरू कर दिया।
मॉडल ने हिम्मत दिखाते हुए पूरी घटना अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली और बाद में पुलिस को इसकी जानकारी दी। शुरू में पुलिस की ओर से तुरंत कार्रवाई नहीं हुई, तो पीड़िता ने वीडियो को इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया। वीडियो वायरल होते ही गुरुग्राम पुलिस हरकत में आई और 5 अगस्त को थाना सिविल लाइंस में अज्ञात आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 77/78 के तहत मामला दर्ज किया।
कई दिनों की तलाश के बाद आरोपी की पहचान अभिलाष कुमार के रूप में हुई, जो हरियाणा के करनाल का रहने वाला था। वह शादीशुदा था, एमटेक पास था और गुरुग्राम की एक प्राइवेट कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत था। पुलिस पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने एक बार फिर महिला सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता पैदा कर दी है। महिलाओं के सामने सार्वजनिक स्थानों या यात्रा के दौरान अश्लील हरकत करने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं।
इससे पहले भी दिल्ली पुलिस ने एक 31 वर्षीय निजी एयरलाइन पायलट को गिरफ्तार किया था, जिस पर आरोप था कि उसने छिपे हुए जासूसी कैमरे से एक महिला का आपत्तिजनक वीडियो बनाया था।
