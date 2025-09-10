मेरी खबरें
    IRCTC का सस्ता टूर पैकेज: गया, पुरी और वाराणसी-अयोध्या सहित 7 धार्मिक स्थलों की यात्रा, जानें किराया और रूट

    IRCTC Tour Package: कल्पना कीजिए कि आप एक ही सफर में पुरी जगन्नाथ मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, फिर वाराणसी की काशी गलियां देख रहे हैं और अंत में अयोध्या राम जन्मभूमि के दर्शन कर रहे हैं। यह सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। Indian Railway ने भारत गौरव पर्यटक ट्रेन से विशेष टूर पैकेज लॉन्च किया है। आइए जानते हैं ट्रेन टिकट (Ticket Price) और पूरा रूट-

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 11:17:04 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 11:22:57 AM (IST)
    IRCTC Tour Package: सिर्फ 10 दिन में 7 तीर्थस्थलों के दर्शन का मौका

    1. IRCTC लाया सस्ता तीर्थयात्रा टूर पैकेज
    2. सात तीर्थस्थलों के दर्शन सिर्फ 10 दिन में
    3. भारत गौरव पर्यटक ट्रेन से पूरी होगी जर्नी

    एजेंसी, नईदिल्ली: भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC Tour Package)) ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक खास तोहफा दिया है। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन (Bharat Gaurav Parayatak Train) से 9 रातों और 10 दिनों का विशेष तीर्थयात्रा पैकेज (Indian Raiway Pilgrimage Package) लाया गया है। यह जर्नी 13 सितंबर 2025 को आगरा कैंट स्टेशन से शुरू होगी और 22 सितंबर 2025 को यहीं वापस लौटेगी।

    किन-किन तीर्थस्थलों के दर्शन होंगे?

    इस पैकेज में देश के सात प्रमुख धार्मिक स्थलों का दर्शन कराया जाएगा। इनमें शामिल हैं:

    • गया का विष्णुपद मंदिर

    • पुरी का जगन्नाथ मंदिर

    • कोणार्क का सूर्य मंदिर

    • कोलकाता का गंगासागर और काली मंदिर

    • जसीडीह का बैद्यनाथ मंदिर

    • वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर

    • अयोध्या का राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी

    यह यात्रा न केवल आध्यात्मिक अनुभव कराएगी बल्कि श्रद्धालुओं को कई धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों से भी जोड़ देगी।

    टूर का किराया और कैटेगरी (Train Ticket Price Category wise)

    भारत गौरव पर्यटक ट्रेन में कुल 767 बर्थ उपलब्ध होंगी और तीन श्रेणियों में यात्रा की सुविधा मिलेगी:

    1. कंफर्ट (2AC): ₹40,300 (सिंगल), ₹38,700 (डबल/ट्रिपल)

    2. स्टैंडर्ड (3AC): ₹30,480 (सिंगल), ₹29,150 (डबल/ट्रिपल)

    3. इकोनॉमी (स्लीपर): ₹18,460 (सिंगल), ₹17,330 (डबल/ट्रिपल)

    बच्चों के लिए भी यही किराया लागू होगा। सिंगल यात्री को डबल या ट्रिपल शेयरिंग आधार पर अन्य यात्रियों के साथ रहना होगा।

    टूर की खास बातें और सुविधाएं

    • यह यात्रा अस्थायी है और रेलवे संचालन के आधार पर बदलाव संभव है।

    • यात्रियों को वैध पहचान पत्र (आधार/वोटर आईडी) साथ रखना अनिवार्य होगा।

    • ट्रेन में चढ़ने-उतरने की सुविधा आगरा कैंट, ग्वालियर, झांसी, उरई, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या कैंट और वाराणसी से होगी।

    • आईआरसीटीसी का कहना है कि यह यात्रा तीर्थयात्रियों और आध्यात्मिक साधकों को बिना किसी परेशानी के आराम, सुरक्षा और सुविधा के साथ कराई जाएगी।

    क्यों खास है यह यात्रा?

    त्योहारों के सीजन से पहले यह पैकेज श्रद्धालुओं के लिए बेहतरीन मौका है। कम समय में कई धार्मिक स्थलों का दर्शन कराने वाला यह टूर न केवल किफायती है बल्कि श्रद्धालुओं को समग्र आध्यात्मिक अनुभव भी देगा।

