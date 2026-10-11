अभिजीत दीपके, सौरभ और रांका को कोर्ट से मिली रिहाई, 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस; ध्रुव राठी को पुलिस ने छोड़ा

डिजिटल डेस्क। जंतर-मंतर पर बड़े प्रदर्शन से पहले हिरासत में लिए गए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के शीर्ष नेताओं को 23 घंटे की पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर अड़ी पार्टी ने आज फिर से विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। इस बीच, राजधानी में ट्रेन और मेट्रो सेवाओं को पूरी तरह ठप करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज रविवार को छुट्टी के दिन एक अहम सुनवाई करने जा रहा है।

शांति बनाए रखने की शर्त पर मिली रिहाई दिल्ली कैंट थाने में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के बाद CJP नेता अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को रविवार सुबह 10 बजे छोड़ दिया गया। CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह के अनुसार, कोर्ट ने उन्हें इस शर्त पर रिहा किया है कि वे अगले एक साल तक किसी भी तरह से शांति भंग नहीं करेंगे।

शनिवार को पुलिस ने इन नेताओं को दिल्ली एयरपोर्ट से ही एहतियातन हिरासत में ले लिया था। रिहाई के बाद तीनों नेताओं ने सीधे तौर पर मीडिया से बात नहीं की, लेकिन कार से जाते वक्त राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जानकारी दी है। आज फिर प्रदर्शन की तैयारी, कल रोके गए थे हजारों समर्थक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP ने रविवार को लगातार दूसरे दिन जंतर-मंतर पर जुटने का ऐलान किया है। इससे पहले शनिवार को भी पार्टी के हजारों समर्थकों ने दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए करीब 7,000 लोगों को रास्ते में ही रोककर हिरासत में ले लिया था।