अभिजीत दीपके, सौरभ और रांका को कोर्ट से मिली रिहाई, 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस; ध्रुव राठी को पुलिस ने छोड़ा

डिजिटल डेस्क। जंतर-मंतर पर बड़े प्रदर्शन से पहले हिरासत में लिए गए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के शीर्ष नेताओं को 23 घंटे की पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर अड़ी पार्टी ने आज फिर से विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। इस बीच, राजधानी में ट्रेन और मेट्रो सेवाओं को पूरी तरह ठप करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज रविवार को छुट्टी के दिन एक अहम सुनवाई करने जा रहा है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP ने रविवार को लगातार दूसरे दिन जंतर-मंतर पर जुटने का ऐलान किया है। इससे पहले शनिवार को भी पार्टी के हजारों समर्थकों ने दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए करीब 7,000 लोगों को रास्ते में ही रोककर हिरासत में ले लिया था।
प्रदर्शनकारियों की भीड़ रोकने के लिए दिल्ली में 250 ट्रेनों को रद्द करने और 45 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत आज छुट्टी के दिन भी इस मामले की सुनवाई करेगी। दरअसल, कोर्ट ने शुक्रवार को ही निर्देश दिए थे कि मेट्रो और ट्रेन सेवाएं पूरी तरह बाधित नहीं की जाएंगी। इस आदेश की अनदेखी करने पर केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और DMRC की चेयरपर्सन के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई है।
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