वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा एलान, पेंशन योजना में मिलेंगे ज्यादा पैसे, ऐसे करें अप्लाई

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ी सौगात का एलान किया है, जिसके तहत अब 50,000 बुजुर्गों को नई पेंशन का लाभ मिलेगा। इस घोषणा के बाद शहर के हज़ारों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
सरकार की यह स्कीम बुधवार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हो गई है। इस स्कीम के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों के खाते में सीधे पेंशन राशि भेजी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक सहारा देना और उनके जीवन को और अधिक सुरक्षित बनाना है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यह स्कीम उन बुजुर्ग नागरिकों के लिए है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें सहारा देने की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने इस स्कीम के लिए 149 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। दिल्ली सरकार के इस एलान से उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनके बुजुर्ग अब तक पेंशन की सुविधा से वंचित थे।
सरकार का कहना है कि यह कदम न केवल वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की योजनाएं समाज में सकारात्मक माहौल बनाने में मददगार साबित होती हैं। वहीं, बुजुर्गों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि अब उनके जीवनयापन में आसानी होगी।
दिल्ली सरकार इस बार पेंशन स्कीम में बढ़ोतरी करने जा रही है। जहां 60 या उससे ज्यादा उम्र के लाभार्थियों को दो हजार की जगह ढाई हजार रुपये मासिक मिलेंगे। इसके अलावा 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के लाभार्थियों को ढाई हजार की जगह तीन हजार रुपये मिलेंगे।
इस योजना का फायदा उठाने के लिए पात्र बुजुर्ग ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। एक बार जब आप सफलतापूर्वक लॉग इन और स्कीम का चयन कर लेंगे तो इसके बाद आपको व्यक्तिगत और संपर्क जानकारी भरनी होगी।
इसके बाद आपको आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। यह पात्रता प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी, जहां लाभार्थियों का चयन 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर होगा।