मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    दिल्ली मेट्रो ने रेड और येलो लाइन को लेकर किया बड़ा फैसला, लाखों लोगों को होगा फायदा

    Delhi Metro: डीएमआरसी (दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन) ने अपनी सबसे पुरानी और बिजी लाइनों में शामिल रेड और येलो लाइनों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। डीएमआरसी के इस फैसले से सफर करने वाले लाखों लोगों को फायदा होगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 02:30:37 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 02:30:37 PM (IST)
    दिल्ली मेट्रो ने रेड और येलो लाइन को लेकर किया बड़ा फैसला, लाखों लोगों को होगा फायदा
    रेड और येलो लाइनों को लेकर DMRC का बड़ा कदम

    HighLights

    1. रेड और येलो लाइनों को लेकर DMRC का बड़ा कदम
    2. 20 साल पहले चालू हुई थीं दोनों लाइनें
    3.  संचालन में और भी सुगमता आएगी

    एजेंसी, नई दिल्ली। डीएमआरसी (दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन) ने अपनी सबसे पुरानी और बिजी लाइनों में शामिल रेड और येलो लाइनों को लेकर बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत एल्स्टॉम ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड (एटीआईएल) के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है।

    इसके तहत इन दोनों लाइनों को पहले से बेहतर करने की दिशा में काम किया जाएगा, जिसमें सिग्नलिंग सिस्टम को बेहतर बनाना, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करना और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। फिलहाल यह कॉन्ट्रैक्ट छह साल के लिए किया गया है, जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

    20 साल पहले चालू हुई थीं दोनों लाइनें

    बता दें कि इन दोनों लाइनों को चालू हुए काफी समय हो गया है। ये लाइनें क्रमशः 2002 और 2004 से चालू हैं और इसमें अब भी पारंपरिक डिस्टेंस टू गो (DTG) तकनीक का इस्तेमाल होता है। एल्सटॉम इन तकनीकों को स्मार्ट डायग्नोस्टिक सिस्टम और ऑनबोर्ड अपडेट्स के साथ अपग्रेड करेगा, जिससे संचालन में और भी सुगमता आएगी।

    इस बड़े कॉन्ट्रैक्ट पर डीएमआरसी के निदेशक (इंफ्रास्ट्रक्चर) मनुज सिंघल और एटीआईएल के निदेशक (वाणिज्यिक) सचिन देवड़ा ने मेट्रो भवन में साइन किए। एल्सटॉम विफलताओं के निदान और सुधार के लिए अपने वैश्विक विशेषज्ञों के माध्यम से निरंतर तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगा।

    क्या-क्या फायदा होगा

    इस समझौते की वजह से सिग्नल फेल होने की घटनाएं कम देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से यात्रा सुरक्षित होगी और इससे समय भी बचेगा। इसके साथ ही ट्रेनों की रनिंग और रुकने की सटीकता भी बढ़ेगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.