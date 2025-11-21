Pollution के चलते दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों में सभी आउटडोर एक्टिविटीज पर लगाई रोक

डिजिटल डेस्क। दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण (Pollution In Delhi) ने हालात चिंताजनक बना दिए हैं। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच गया है, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है। खतरनाक स्तर की हवा का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता देख दिल्ली सरकार ने तत्काल कदम उठाते हुए सभी स्कूलों में आउटडोर खेलकूद को अस्थायी रूप से रोक दिया है।

दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश सरकार के इस फैसले की पृष्ठभूमि सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियां हैं, जिसमें कोर्ट ने प्रदूषण के दौरान बच्चों को मैदान में उतारने पर कड़ी नाराजगी जताई थी। इसके बाद शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि जब तक प्रदूषण का स्तर ‘बहुत गंभीर’ या ‘आपातकालीन’ श्रेणी में बना रहेगा, तब तक किसी भी प्रकार की बाहरी खेल गतिविधि आयोजित नहीं की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।