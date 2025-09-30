Delhi Weather Update: दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, तेज बारिश से भीषण गर्मी से राहत; जलभराव ने बढ़ाई टेंशन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को मौसम ने करवट (Delhi NCR Heavy Rain) ली और भीषण गर्मी से परेशान लोगों को बारिश से राहत मिली। पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में हल्की वर्षा हुई, जबकि नोएडा और गाजियाबाद में तेज बारिश ने लोगों को झमाझम का अहसास कराया। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों ने उमसभरी गर्मी से राहत महसूस (Delhi Weather Update) की।
हालांकि, बारिश के साथ जलभराव की समस्या भी सामने आई। मास्टर प्लान रोड शास्त्री नगर के पास पानी भर गया, जिससे लोगों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ा। वहीं, पांडव नगर के नजदीक अंडरपास और विनोद नगर के पास एनएच-9 की सर्विस रोड पर भी पानी जमा हो गया।
मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दिन में तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को काफी परेशानी हुई थी।
#WATCH | Delhi | Heavily waterlogged Zakhira underpass causes inconvenience to commuters after the city received heavy rainfall today pic.twitter.com/A9nYh1qumA
— ANI (@ANI) September 30, 2025
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण हवाओं के रुख में बदलाव हुआ है। इसका असर अगले कुछ दिनों तक दिखाई दे सकता है। विभाग ने अनुमान जताया है कि तीन अक्टूबर तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा और बीच-बीच में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं।
