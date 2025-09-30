Weather Forecast: बंगाल की खाड़ी में उठा नया सिस्टम, MP-झारखंड सहित कई राज्यों को IMD का अलर्ट

डिजिटल डेस्क, नईदिल्ली: बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहे लो-प्रेशर का असर अब MP, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश समेत पूर्वी भारत के कई हिस्सों में दिखने की संभावना (Weather Update Today) है। मौसम विभाग (IMD Heavy Rain Alert) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 1 अक्टूबर से मौसम में बदलाव होगा और कई जिलों में भारी बारिश (Weather Forecast) के साथ तेज हवाएं और वज्रपात हो सकता है।

मध्य प्रदेश में भी बदले मौसम के रंग (MP Weather) भोपाल, ग्वालियर, गुना, दतिया और सतना समेत कई जिलों में सोमवार शाम तक हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। ग्वालियर में सबसे अधिक 30 मिमी बारिश हुई, जबकि दतिया और सतना में 4.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई। हालांकि बारिश के बावजूद प्रदेश के तापमान में बड़ा बदलाव नहीं देखा गया। पश्चिमी हिस्सों में तापमान थोड़ा बढ़ा, जबकि पूर्वी जिलों में पारे में गिरावट दर्ज की गई।

उत्तर प्रदेश में बारिश से किसानों को राहत (UP Mausam Ka Haal) मौसम विभाग ने लखनऊ और पूर्वांचल में 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 35 से अधिक जिलों में यह बारिश होगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और उमस से राहत मिलेगी। इस दौरान धान की खेती को भी लाभ मिलेगा। हालांकि, 4 अक्टूबर से मौसम साफ होने और तेज धूप निकलने की संभावना है। झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट (Jharkhand Weather Report) धनबाद में महासप्तमी का मौसम सुहावना रहा और बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग के अनुसार महाअष्टमी पर भी बारिश की संभावना कम है, लेकिन 1 अक्टूबर से मौसम करवट लेगा। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती घेरा झारखंड को प्रभावित करेगा। इसके कारण कई जिलों में भारी बारिश, 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं और वज्रपात की संभावना जताई गई है।