मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    दिल्ली पुलिस ने आतंकियों के बड़ी साजिश को किया नाकाम, 5 आतंकवादी गिरफ्तार, पास से मिला IED बनाने का सामान

    दिल्ली पुलिस ने देश भर में छापा मारके 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इन आतंकियों के पास से आईईडी बम बनाने वाले सामान बरामद किए गए हैं। साथ ही इनके संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और आंतकी संगठनों से होने की संभावना जतायी जा रही है। गिरफ्तार आतंकियों से जांच एजेसियां पूछताछ कर रही हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 09:50:54 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 09:53:06 AM (IST)
    दिल्ली पुलिस ने आतंकियों के बड़ी साजिश को किया नाकाम, 5 आतंकवादी गिरफ्तार, पास से मिला IED बनाने का सामान
    दिल्ली पुलिस ने 5 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार

    एजेंसी, नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने एक बड़े आतंकी साशिज को नाकाम कर दिया है। पुलिस की स्पेशल टीम ने देश के अलग-अलग राज्यों से 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जो त्योहारी सीजन से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे थे। पुलिस को इन आतंकवादियों के पास से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है।

    मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस को आईईडी बम बनाने में इस्तमाल होने वाले कुछ सामान मिले हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए 5 आतंकवादियों में से 2 दिल्ली से, 1 हैदराबाद, 1 मध्य प्रदेश और 1 रांची से है।

    ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि गिरफ्तार आतंकियों के संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन से है। ये आतंकवादी आने वाले त्योंहारों से पहले किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे।

    यह भी पढ़ें- Nepal Protest: विरोध प्रदर्शन का फायदा उठा रहे कैदी, जेल से 7 हजार फरार, पांच किशोरों को सुरक्षाकर्मियों ने मारी गोली

    वहीं सुत्रों से ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि शक के आधार पर पुलिस की टीम और सुरक्षा एजेंसियों की टीमों ने 8 अन्य संदिग्धों को भी हिसारत में लिया है। गिरफ्तार आतंकियों और सदिग्धों से स्पेशल सेल, एनआईए व आइबी समेत अन्य केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। मामले में कोई बड़ा खुलासा होने की संभावना है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.