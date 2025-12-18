दिल्ली में आज से सख्त प्रदूषण नियम, बिना PUC नहीं मिलेगा फ्यूल, 50% कर्मचारियों को WFH, पढ़ें पूरी खबर

डिजिटल डेस्क। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने गुरुवार से कड़े नियम लागू कर दिए हैं। अब राजधानी में बिना वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर-बीएस-6 वाहनों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है।

नियमों के सख्त पालन के लिए दिल्ली के बॉर्डर और प्रमुख चेक प्वाइंट्स पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। कुल 126 स्थानों पर 580 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जिनकी निगरानी के लिए 37 प्रखर वैन भी लगाई गई हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पेट्रोल पंप डीलर्स और ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की।

उन्होंने निर्देश दिए कि पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे, वॉयस अलर्ट सिस्टम और पुलिस की मदद से नियमों को सख्ती से लागू किया जाए। मंत्री ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आम लोगों और कारोबारियों की भी साझा भूमिका है। धूल और कचरा प्रदूषण पर सख्ती पीडब्ल्यूडी ने सड़कों पर गड्ढों की निगरानी के लिए स्थायी तंत्र तैयार किया है। थर्ड पार्टी एजेंसी के जरिए सर्वे कर 72 घंटे के भीतर मरम्मत सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा एक स्वतंत्र एजेंसी पूरे साल गड्ढों और मरम्मत कार्य का डेटा जुटाकर प्रदूषण नियंत्रण उपायों का ऑडिट करेगी।