Weather Update: दिल्ली में उमस भरी गर्मी, यूपी-बिहार में बारिश का अलर्ट; हिमाचल भूस्खलन में 5 की मौत

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली में भारी बारिश के बाद अब मौसम ने करवट बदल ली है। सूरज की तेज किरणों और उमस भरी गर्मी से लोगों को दिनभर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यमुना का जलस्तर तेजी से घट रहा है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3–4 दिनों तक दिल्ली में तापमान में इजाफा होगा और गर्मी और ज्यादा सताएगी।
यूपी-बिहार में बारिश की संभावना
मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि उत्तर प्रदेश में 11 सितंबर से भारी बारिश शुरू हो सकती है। वहीं, बिहार में 13 सितंबर तक हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर भारी बारिश की आशंका है।
पंजाब में अलर्ट, बांधों का जलस्तर घटा
पंजाब में नदियों का जलस्तर कम हुआ है, जिससे राहत जरूर मिली है, लेकिन 12 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट चिंता बढ़ा रहा है। हिमाचल प्रदेश में कम बारिश के चलते बांधों में जलस्तर गिरा है, फिर भी कई गांव पानी से घिरे हैं। राज्य के 2,064 गांव बाढ़ प्रभावित बताए जा रहे हैं और करीब 1.87 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है।
फाजिल्का जिले के कई गांवों जैसे नूरशाह और दोना नानका अभी भी जलमग्न हैं। कांवांवाली पुल पर तेज धारा के चलते 12 गांवों का संपर्क कटा हुआ है। राहत सामग्री नावों के जरिए पहुंचाई जा रही है।
हिमाचल में भूस्खलन, 5 की मौत
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के शमारनी गांव में सोमवार रात डेढ़ बजे पहाड़ी से मलबा गिरने से दो घर दब गए। हादसे में 8 लोग मलबे में दब गए, जिनमें से 5 की मौत हो गई। एनडीआरएफ और ग्रामीणों की मदद से 3 घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
