मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Delhi Blast: LNJP हॉस्पिटल पहुंचे पीएम मोदी, घायलों से की मुलाकात, अलर्ट मोड पर दिल्ली पुलिस

    Delhi Blast: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को लाल किले के पास हुए आतंकी विस्फोट में घायल लोगों से मिलने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं। पीएम मोदी के अस्पताल जाने की सूचना से दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई, जहां उसने आईटीओ के बहादुर शाह जफर मार्ग पर खड़े होने वाले सभी वाहनों को हटाने का आदेश दिया।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 03:09:57 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 03:39:34 PM (IST)
    Delhi Blast: LNJP हॉस्पिटल पहुंचे पीएम मोदी, घायलों से की मुलाकात, अलर्ट मोड पर दिल्ली पुलिस
    दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मिलने LNJP अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी

    HighLights

    1. दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से LNJP अस्पताल में मिले पीएम मोदी
    2. पीएम मोदी ने अस्पताल में डॉक्टरों से भी बात की
    3. दिल्ली में लाल किला के पास हुआ था विस्फोट

    डिजिटल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को लाल किले के पास हुए आतंकी विस्फोट में घायल लोगों से मिलने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं। भूटान से दिल्ली पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे अस्पताल गए, जहां उन्होंने सभी घायलों से मुलाकात की, उनसे बात की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। डॉक्टरों और अधिकारियों ने उन्हें उनके इलाज और समग्र स्थिति के बारे में भी जानकारी दी।

    बढ़ाई गई अस्पताल के आसपास की सुरक्षा

    पीएम मोदी के अस्पताल पहुंचने से पहले ही पुलिस ने लोक नायक अस्पताल के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी। दिल्ली पुलिस ने आईटीओ के बहादुर शाह जफर मार्ग पर खड़े होने वाले सभी वाहनों को हटाने का आदेश दिया, साथ ही सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया। दिल्ली पुलिस ने 20 मिनट में खाली न करने पर क्रेन से गाड़ी उठवाने की चेतावनी भी दी।


    हमले को पीएम मोदी ने बताया षड्यंत्र

    बता दें कि दिल्ली के लाल किला के पास हुए आतंकी विस्फोट में अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 26 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। पीएम मोदी ने सोमवार शाम को हुए विस्फोट को एक ‘‘षड्यंत्र’’ बताया और संकल्प लिया कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कटघरे में लाया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- Delhi Blast: पहली बार सामने आया दिल्ली ब्लास्ट का CCTV फुटेज, सिग्नल पर हर तरफ छा गया आग और धुआं

    रात भर एजेंसियों के संपर्क में रहे पीएम

    प्रधानमंत्री मोदी ने बताया जिस दिन यह हमला हुआ, उस दिन वह रात भर इस घटना की जांच कर रही सभी एजेंसियों के संपर्क में रहे। उन्होंने बताया कि कि एजेंसियां इस साजिश की तह तक जाएंगी। इसके पीछे जो भी साजिश करने वाले हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें सजा जरूर मिलेगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.