    गर्लफ्रेंड ने UPSC अभ्यर्थी को जिंदा जलाया, वेब सीरीज देखकर एक्स लवर के साथ की हत्या की प्लानिंग

    Delhi Murder: राजधानी दिल्ली के गांधी विहार इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसमें यूपीएससी की तैयारी कर रहे 32 वर्षीय रामकेश मीना की हत्या कर दी गई। प्रारंभ में सिलेंडर ब्लास्ट की उम्मीद की गई थी, लेकिन पुलिस ने CCTV फुटेज एवं अन्य सबूतों से प्रमाणित किया कि यह हत्या एक सावधानीपूर्वक तैयार षड़यंत्र थी।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 05:05:11 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 05:05:11 PM (IST)
    1. लिव-इन गर्लफ्रेंड अमृता चौहान ने हत्या की साजिश रची।
    2. क्राइम वेब सीरीज़ देखकर अग्निकांड को हादसा दिखाया।
    3. पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप व संदीप कुमार भी गिरफ्तार।

    डिजिटल डेस्क: दिल्ली के गांधी विहार इलाके में एक भयावह षड़यंत्र सामने आया है, जिसमें यूपीएससी की तैयारी कर रहे 32 वर्षीय अभ्यर्थी रामकेश मीना को उनकी लिव-इन पार्टनर अमृता चौहान और उसके पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप तथा साथी संदीप कुमार ने मिलकर जिंदा जला दिया। मामला गत 6 अक्टूबर की रात का है जब तिमारपुर पुलिस को गांधी विहार इलाके की एक बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिली थी।

    CCTC फुटेज से की जांच

    दमकल दल ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग को काबू में लिया और अंदर झुलसा हुआ शव पाया, जिसकी पहचान रामकेश मीना के रूप में हुई। प्रारंभिक तौर पर इसे सिलेंडर ब्लास्ट से हुआ हादसा माना गया था। लेकिन पुलिस ने लापरवाही की बजाय गहरी जांच का फैसला किया क्योंकि मौके से मिले कुछ सुराग स्पष्ट थे कि यह ‘हदसे’ जैसा नहीं था।


    जांच के दौरान पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इन फुटेज में दो युवकों को चेहरे ढंककर फ्लैट में जाते देखा गया। इसके कुछ ही समय बाद एक युवक बाहर निकला, उसके बाद एक युवती और दूसरा युवक बाहर निकलते दिखाई दिए। युवती अमृता चौहान के रूप में पाई गई। इसके तुरंत बाद फ्लैट में विस्फोट हुआ और आग लगी। अमृता का लोकेशन उसी रात गांधी विहार इलाके में पाया गया, जिससे पुलिस का शक पुख्ता हो गया।

    ऐसे खुल गई पूरी पोल

    अमृता को 18 अक्टूबर को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने पूरी साजिश कबूली कि उसने रामकेश के साथ लिव-इन संबंध में रह रही थी और उस भरोसे की स्थिति का दुरुपयोग किया गया। उसने बताया कि रामकेश ने उसकी कुछ आपत्तिजनक फोटो व वीडियो एक हार्ड-डिस्क में सेव कर रखे थे, जिनसे उनकी बीच विवाद शुरू हो गया।

    इस विवाद के बाद अमृता ने सुमित कश्यप को इस मामले की जानकारी दी। दोनों ने मिलकर हत्या की योजना तैयार की। उन्होंने मशहूर क्राइम वेब-सीरीज़ परफेक्ट मर्डर देख कर उस तरह का प्लान बनाया जिसमें आग लगने को हादसा दिखाया जा सके।

    पुलिस ने बताया कि अमृता ने साजिश में स्वयं सक्रिय भाग लिया, जबकि सुमित और संदीप ने आग लगवाने तथा विस्फोटक सामग्री जुटाने में मदद की। तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मामले को गहनता से देखा जा रहा है क्योंकि इसमें विश्वासघात, हत्या, बलपूर्वक अग्निकांड व पूर्व प्रेमी-प्रेमिका का गठजोड़ शामिल है।

