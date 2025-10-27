गर्लफ्रेंड ने UPSC अभ्यर्थी को जिंदा जलाया, वेब सीरीज देखकर एक्स लवर के साथ की हत्या की प्लानिंग

डिजिटल डेस्क: दिल्ली के गांधी विहार इलाके में एक भयावह षड़यंत्र सामने आया है, जिसमें यूपीएससी की तैयारी कर रहे 32 वर्षीय अभ्यर्थी रामकेश मीना को उनकी लिव-इन पार्टनर अमृता चौहान और उसके पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप तथा साथी संदीप कुमार ने मिलकर जिंदा जला दिया। मामला गत 6 अक्टूबर की रात का है जब तिमारपुर पुलिस को गांधी विहार इलाके की एक बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिली थी।

CCTC फुटेज से की जांच दमकल दल ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग को काबू में लिया और अंदर झुलसा हुआ शव पाया, जिसकी पहचान रामकेश मीना के रूप में हुई। प्रारंभिक तौर पर इसे सिलेंडर ब्लास्ट से हुआ हादसा माना गया था। लेकिन पुलिस ने लापरवाही की बजाय गहरी जांच का फैसला किया क्योंकि मौके से मिले कुछ सुराग स्पष्ट थे कि यह ‘हदसे’ जैसा नहीं था।