गर्लफ्रेंड ने UPSC अभ्यर्थी को जिंदा जलाया, वेब सीरीज देखकर एक्स लवर के साथ की हत्या की प्लानिंग

डिजिटल डेस्क: दिल्ली के गांधी विहार इलाके में एक भयावह षड़यंत्र सामने आया है, जिसमें यूपीएससी की तैयारी कर रहे 32 वर्षीय अभ्यर्थी रामकेश मीना को उनकी लिव-इन पार्टनर अमृता चौहान और उसके पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप तथा साथी संदीप कुमार ने मिलकर जिंदा जला दिया। मामला गत 6 अक्टूबर की रात का है जब तिमारपुर पुलिस को गांधी विहार इलाके की एक बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिली थी।
दमकल दल ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग को काबू में लिया और अंदर झुलसा हुआ शव पाया, जिसकी पहचान रामकेश मीना के रूप में हुई। प्रारंभिक तौर पर इसे सिलेंडर ब्लास्ट से हुआ हादसा माना गया था। लेकिन पुलिस ने लापरवाही की बजाय गहरी जांच का फैसला किया क्योंकि मौके से मिले कुछ सुराग स्पष्ट थे कि यह ‘हदसे’ जैसा नहीं था।
जांच के दौरान पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इन फुटेज में दो युवकों को चेहरे ढंककर फ्लैट में जाते देखा गया। इसके कुछ ही समय बाद एक युवक बाहर निकला, उसके बाद एक युवती और दूसरा युवक बाहर निकलते दिखाई दिए। युवती अमृता चौहान के रूप में पाई गई। इसके तुरंत बाद फ्लैट में विस्फोट हुआ और आग लगी। अमृता का लोकेशन उसी रात गांधी विहार इलाके में पाया गया, जिससे पुलिस का शक पुख्ता हो गया।
पुलिस ने बताया कि अमृता ने साजिश में स्वयं सक्रिय भाग लिया, जबकि सुमित और संदीप ने आग लगवाने तथा विस्फोटक सामग्री जुटाने में मदद की। तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मामले को गहनता से देखा जा रहा है क्योंकि इसमें विश्वासघात, हत्या, बलपूर्वक अग्निकांड व पूर्व प्रेमी-प्रेमिका का गठजोड़ शामिल है।