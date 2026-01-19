Weather Update: घने कोहरे की चपेट में दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के राज्य, राजधानी में येलो अलर्ट जारी

डिजिटल डेस्क: उत्तर भारत के राज्यों में शीतलहर के साथ-साथ घने कोहरे का दौर जारी है। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए अलर्ट के अनुसार, आने वाले दो दिनों में पहाड़ी राज्यों के उपरी इलाकों में पर बर्फबारी के साथ बारिश होने की संभावना है। जिसका सीधा असर उत्तर के मैदानी राज्यों पर पड़ेगा।

वहीं इसी बीच जम्मू-कश्मीर में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट का दौर जारी है। रविवार को सोनमर्ग में रात का न्यूनतम तापमान -8.9 डिग्री दर्ज किया गया। इसके साथ-साथ हिमाचल प्रदेश के कई ऊंचे इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हुई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिलों हल्की बर्फबारी हुई। हालांकि उसके अलावा अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क ही रहा। वहीं हिमाचल के कई इलाकों में न्यूनतम तामपाम भी 2 से 4 डिग्री के बीच दर्ज किया गया।

घने कोहरे की चपेट में दिल्ली-एनसीआर पश्चिमी विक्षोभ और पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण दिल्ली एनसीआर का मौमस बेहत खराब और ठंडा हो गया है। रविवार और सोमवार को एनसीआर में सुबह घना कोहरा छाया रहा। वहीं एनसीआर का न्यूनतम तापमान भी 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि औसत से 2.3 डिग्री कम है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी आने वाले दो दिनों में एनसीआर घने कोहरे की चपेट में रहेगा। मौसम विभाग ने दिल्ली में यलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि अगले चार दिन तक तापमान में इजाफा होने का भी अनुमान है। कई इलाकों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग का अनुमार है कि 20 जनवरी तक पहाड़ी राज्यों के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी होगी। वहीं दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य के उत्तरी इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही इन राज्यों में घना कोहरा भी छाया रहेगा।