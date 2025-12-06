Weather Update: पहाड़ी राज्यों में घना कोहरा, मैदानी इलाकों में शीतलहर का अलर्ट; दिल्ली–यूपी में गिरेगा तापमान

डिजिटल डेस्क। उत्तर भारत में ठंड तेजी से अपना असर दिखाने लगी है। दिसंबर का पहला हफ्ता बीतते ही कई राज्यों में सर्द हवाएँ तेज हो गई हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने 6 और 7 दिसंबर को कई जगहों पर शीतलहर(Weather Update Today) को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के साथ-साथ उत्तर-पश्चिम झारखंड और उत्तरी ओडिशा के कुछ इलाकों में ठंडी हवाएं(Cold Wave) चलने की पूरी संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के लिए भी इन दो दिनों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है।

दक्षिण भारत में बारिश IMD ने दक्षिण भारत के मौसम को लेकर भी चेतावनी दी है। तमिलनाडु और अंडमान-निकोबार क्षेत्र में भारी बारिश होने का अनुमान है और इन दोनों क्षेत्रों में येलो अलर्ट लागू कर दिया गया है। दिल्ली में ठिठुरन बढ़ी राजधानी दिल्ली में आज ठंडी हवाएँ चलने से ठिठुरन बढ़ सकती है। यहाँ न्यूनतम तापमान करीब 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम लगभग 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसी तरह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में भी घना कोहरा और कड़ाके की ठंड का असर बढ़ सकता है।