खुशखबरी... इन किसानों को हर महीनें मिलेंगे 3000 रुपये, बस करने होंगे ये काम, पढ़ें पूरी डिटेल्स

बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना(PM Kisan Maandhan Yojana), जिसके तहत पात्र किसानों को 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन(Farmer pension scheme) दी जाती है। यह योजना ऐसी है जिसमें किसान अपने कामकाज वाले वर्षों में एक निश्चित राशि जमा करते हैं और सरकार भी उतनी ही रकम योगदान के रूप में जोड़ती है।

क्या है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना? यह स्कीम 18 से 40 साल तक के छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाई गई है, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये तक है। योजना में रजिस्ट्रेशन करने के बाद 60 साल की उम्र पूरी होते ही किसान को फिक्स्ड 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है।