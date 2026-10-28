कर्मचारियों के लिए दीवाली का तोहफा... महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी, वेतन और पेंशन में होगा इजाफा

डिजिटल डेस्क। त्योहारी सीजन के अवसर पर केंद्र सरकार ने अपने सेवारत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनरों को बड़ी आर्थिक सौगात दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस निर्णय से देश भर के लाखों कर्मचारियों के मासिक वेतन और पेंशनधारकों की मासिक पेंशन में सम्मानजनक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
महंगाई भत्ता दरअसल सरकार द्वारा दिया जाने वाला वह वित्तीय संबल है, जो दैनिक जीवन में वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती लागत के असर को संतुलित करने के लिए दिया जाता है। इसका निर्धारण कर्मचारी के मूल वेतन (बेसिक-पे) के एक निश्चित अनुपात के आधार पर किया जाता है, ताकि बदलती आर्थिक परिस्थितियों में जीवन स्तर प्रभावित न हो।
भत्ते में 3 फीसदी की नई वृद्धि का सीधा तात्पर्य यह है कि अब कर्मचारियों के मूल वेतन पर मिलने वाले भत्ते का दायरा 3% और बढ़ जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, प्रतिमाह देय कुल पारिश्रमिक और पेंशन राशि में प्रत्यक्ष सुधार होगा। वर्तमान समय में बढ़ती आर्थिक जरूरतों के बीच इस कदम से कर्मियों को अपने खर्चों के प्रबंधन में उल्लेखनीय सहारा मिलेगा।
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मंत्रालय की ओर से इस बढ़ोतरी से जुड़े आधिकारिक दिशा-निर्देश शीघ्र अधिसूचित किए जाएंगे, जिसके पश्चात संशोधित राशि सीधे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाएगी।