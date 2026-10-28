कर्मचारियों के लिए दीवाली का तोहफा... महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी, वेतन और पेंशन में होगा इजाफा

डिजिटल डेस्क। त्योहारी सीजन के अवसर पर केंद्र सरकार ने अपने सेवारत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनरों को बड़ी आर्थिक सौगात दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस निर्णय से देश भर के लाखों कर्मचारियों के मासिक वेतन और पेंशनधारकों की मासिक पेंशन में सम्मानजनक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

महंगाई भत्ता (DA) क्या है और यह क्यों दिया जाता है? महंगाई भत्ता दरअसल सरकार द्वारा दिया जाने वाला वह वित्तीय संबल है, जो दैनिक जीवन में वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती लागत के असर को संतुलित करने के लिए दिया जाता है। इसका निर्धारण कर्मचारी के मूल वेतन (बेसिक-पे) के एक निश्चित अनुपात के आधार पर किया जाता है, ताकि बदलती आर्थिक परिस्थितियों में जीवन स्तर प्रभावित न हो।