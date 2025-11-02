‘दंगा याद है या भूल गए’ – धीरेंद्र शास्त्री के बयान से सोशल मीडिया पर मचा बवाल, पढ़ें पूरी खबर

डिजिटल डेस्क। वर्ष 2012 में कोसीकलां में हुए दंगों को लेकर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री का एक बयान इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उनका यह बयान उस समय सामने आया है जब वह सात नवंबर से दिल्ली से वृंदावन तक सनातन एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं।
बताया जा रहा है कि यह वीडियो गोपाष्टमी पर हरियाणा के होडल में आयोजित एक कार्यक्रम का है। शुक्रवार देर रात सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए 59 सेकंड के वीडियो में धीरेंद्र शास्त्री यह कहते नजर आ रहे हैं कि, “वर्ष 2012 में कोसीकलां में हुए दंगे याद हैं या भूल गए? तुम्हारे ही कोसीकलां में हिंदू बेटियों को निर्वस्त्र कर सड़कों पर दौड़ाया गया था।”
कुछ हिंदू युवाओं का सीना चौड़ा था
उन्होंने आगे कहा, "गनीमत रही कि उस समय कुछ हिंदू युवाओं का सीना चौड़ा था, जिन्होंने सड़कों पर उतरकर जवाब दिया। बुरा मत मानना, हम अपनी जान हथेली पर लेकर निकले हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, तुम्हारे और तुम्हारे आने वाले बच्चों के लिए।"
उन्होंने कहा, "पदयात्रा का क्या है, तुम आओ या न आओ, हम तो चार महात्माओं के साथ निकल ही पड़ेंगे। तुम्हारा जमीर जगे तो आना, न जगे तो मत आना।" धीरेंद्र शास्त्री का यह बयान और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जहां लोग इस पर लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
