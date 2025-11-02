‘दंगा याद है या भूल गए’ – धीरेंद्र शास्त्री के बयान से सोशल मीडिया पर मचा बवाल, पढ़ें पूरी खबर

डिजिटल डेस्क। वर्ष 2012 में कोसीकलां में हुए दंगों को लेकर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री का एक बयान इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उनका यह बयान उस समय सामने आया है जब वह सात नवंबर से दिल्ली से वृंदावन तक सनातन एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं।

बताया जा रहा है कि यह वीडियो गोपाष्टमी पर हरियाणा के होडल में आयोजित एक कार्यक्रम का है। शुक्रवार देर रात सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए 59 सेकंड के वीडियो में धीरेंद्र शास्त्री यह कहते नजर आ रहे हैं कि, “वर्ष 2012 में कोसीकलां में हुए दंगे याद हैं या भूल गए? तुम्हारे ही कोसीकलां में हिंदू बेटियों को निर्वस्त्र कर सड़कों पर दौड़ाया गया था।”