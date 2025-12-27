धोखे से शुरू हुआ सात जन्मों का बंधन, एक दिन भी नहीं चला; पुणे की अदालत का बड़ा फैसला

डिजिटल डेस्क। हिंदू धर्म में शादी को सात जन्मों का अटूट बंधन माना जाता है, लेकिन पुणे से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां यह पवित्र रिश्ता 24 घंटे भी नहीं टिक सका। शादी के मंडप से उठते ही एक नवविवाहित जोड़े ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और महज चंद घंटों के भीतर ही तलाक की अर्जी दे दी।

यह मामला एक लव मैरिज का था। महिला और पुरुष दोनों की मुलाकात हुई और प्यार परवान चढ़ा। शादी से पहले पति ने खुद को एक डॉक्टर बताया था। चूंकि महिला भी पेशे से डॉक्टर थी, इसलिए उसे लगा कि दोनों का भविष्य और विचार एक जैसे होंगे। इसी भरोसे के साथ दोनों ने भव्य समारोह में सात फेरे लिए।

मर्चेंट नेवी में काम करता है युवक

शादी की रस्मों के बाद जब यह जोड़ा एकांत में था, तब पति ने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया जिसने पत्नी के पैरों तले जमीन खिसका दी। पति ने स्वीकार किया कि वह डॉक्टर नहीं है, बल्कि मर्चेंट नेवी में काम करता है। उसने यह भी बताया कि अपनी ड्यूटी के कारण उसे साल में करीब 6 महीने तक घर और परिवार से दूर समुद्र में रहना पड़ता है।

18 महीने बाद मिली कानूनी आजादी

पेशे और जीवनशैली को लेकर बोले गए इस बड़े झूठ को महिला बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसे लगा कि जिस रिश्ते की शुरुआत ही धोखे से हुई हो, वह कभी सफल नहीं हो सकता। उसने तुरंत अलग होने का फैसला किया और अगले ही दिन अदालत में तलाक की याचिका दायर कर दी। हालांकि अर्जी तुरंत दी गई थी, लेकिन कानूनी औपचारिकताओं के कारण प्रक्रिया में 18 महीने का समय लगा। अब पुणे की अदालत ने आधिकारिक तौर पर उनके तलाक पर मुहर लगा दी है।