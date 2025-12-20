दिल्ली में कोहरा और प्रदूषण का डबल अटैक, IGI एयरपोर्ट पर 129 उड़ानें रद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों की दस्तक के साथ ही दिल्ली एक बार फिर घने कोहरे और खतरनाक वायु प्रदूषण की चपेट में आ गई है। शनिवार सुबह राजधानी के कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच गई, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस स्थिति का सबसे ज्यादा असर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट पर देखने को मिला।

यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन ने 66 आगमन और 63 प्रस्थान उड़ानों को रद कर दिया। कुल 129 फ्लाइट्स के कैंसिल होने से हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा कई उड़ानें देरी से संचालित हो रही हैं या फिर डायवर्ट की गई हैं।