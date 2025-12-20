मेरी खबरें
    दिल्ली में कोहरा और प्रदूषण का डबल अटैक, IGI एयरपोर्ट पर 129 उड़ानें रद

    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 20 Dec 2025 12:18:59 PM (IST)Updated Date: Sat, 20 Dec 2025 12:18:59 PM (IST)
    कोहरे के कारण फ्लाइट कैंसिल

    HighLights

    1. घने कोहरे और खतरनाक वायु प्रदूषण की चपेट में आ गई है
    2. राजधानी के कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच गई
    3. इससे सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों की दस्तक के साथ ही दिल्ली एक बार फिर घने कोहरे और खतरनाक वायु प्रदूषण की चपेट में आ गई है। शनिवार सुबह राजधानी के कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच गई, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस स्थिति का सबसे ज्यादा असर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट पर देखने को मिला।

    यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन ने 66 आगमन और 63 प्रस्थान उड़ानों को रद कर दिया। कुल 129 फ्लाइट्स के कैंसिल होने से हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा कई उड़ानें देरी से संचालित हो रही हैं या फिर डायवर्ट की गई हैं।


    मौसम विभाग का क्या कहना

    मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक घने कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना जताई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर जांच लें और केवल जरूरी यात्रा ही करें।

    इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण भी गंभीर स्तर पर बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और IMD के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के लगभग सभी इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है।

    पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार (435), आनंद विहार (434) और आईटीओ (437) में हालात सबसे ज्यादा खराब रहे। वहीं उत्तर और पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी (421), वजीरपुर (424), जहांगीरपुरी (428) और पंजाबी बाग (417) में भी हवा सांस लेने के लिए बेहद नुकसानदायक रही।

    कोहरे से विजिबिलिटी घटी

    सुबह 10 बजे तक दिल्ली में दृश्यता काफी कम रिकॉर्ड की गई। सफदरजंग इलाके में न्यूनतम विजिबिलिटी सिर्फ 200 मीटर रही, जबकि पालम क्षेत्र में यह 350 मीटर दर्ज की गई। कम दृश्यता के चलते सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।

