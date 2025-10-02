कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली का डबल धमाका... DA Hike और MSP में बढ़ोतरी

एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले बड़ा तोहफा देते हुए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। इस फैसले से 49.19 लाख कर्मचारी और 68.72 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। जुलाई से लागू इस निर्णय के कारण कर्मचारियों को दिवाली पर तीन महीने का डीए एकमुश्त मिलेगा। सरकार पर सालाना 10,083.96 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा।

राज्यों के कर्मचारियों को भी लाभ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र के फैसले के बाद राज्य सरकारें भी आमतौर पर इसका अनुसरण करती हैं। इसका फायदा राज्य कर्मचारियों को भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि डीए वृद्धि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है।