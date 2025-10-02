मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली का डबल धमाका... DA Hike और MSP में बढ़ोतरी

    केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA Hike) बढ़ाने का फैसला लिया है। साथ ही किसानों को गेहूं समेत रबी फसलों का बढ़ा हुआ MSP मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र में भी 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 02 Oct 2025 04:40:00 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 02 Oct 2025 04:40:23 AM (IST)
    कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली का डबल धमाका... DA Hike और MSP में बढ़ोतरी
    DA Hike और MSP में बढ़ोतरी

    HighLights

    1. 49.19 लाख कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनभोगियों को डीए वृद्धि का लाभ मिलेगा।
    2. गेहूं के MSP में 160 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि, किसानों की आय में सुधार की उम्मीद।
    3. देशभर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी, जिनमें 19 बिहार में होंगे।

    एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले बड़ा तोहफा देते हुए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। इस फैसले से 49.19 लाख कर्मचारी और 68.72 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। जुलाई से लागू इस निर्णय के कारण कर्मचारियों को दिवाली पर तीन महीने का डीए एकमुश्त मिलेगा। सरकार पर सालाना 10,083.96 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा।

    राज्यों के कर्मचारियों को भी लाभ

    केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र के फैसले के बाद राज्य सरकारें भी आमतौर पर इसका अनुसरण करती हैं। इसका फायदा राज्य कर्मचारियों को भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि डीए वृद्धि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है।

    किसानों को बढ़ा MSP

    केंद्र ने रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 160 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,585 रुपये कर दिया है। इसके साथ ही चना, मसूर और तेलहन फसलों का भी समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इससे किसानों की आय में सुधार होगा, हालांकि खरीद प्रक्रिया और भुगतान की व्यवस्था को दुरुस्त करना जरूरी है।

    शिक्षा क्षेत्र में बड़ी सौगात

    सरकार ने 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। इनमें से 19 अकेले बिहार में होंगे। इन विद्यालयों पर नौ वर्षों में 5,863 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पहली बार इन विद्यालयों में बालवाटिका की भी सुविधा होगी।

    आकांक्षी और नक्सल प्रभावित जिलों को प्राथमिकता

    नई सूची में 14 विद्यालय आकांक्षी जिलों, 4 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और 5 विद्यालय पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों में खोले जाएंगे। इसके अलावा, 20 जिलों में पहली बार केंद्रीय विद्यालय की सुविधा उपलब्ध होगी।

    इसे भी पढ़ें... America Shutdown: बिना सैलरी लाखों कर्मचारियों की छुट्टी... जानें किन-किन चीजों पर पड़ेगा असर?

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.