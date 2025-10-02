कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली का डबल धमाका... DA Hike और MSP में बढ़ोतरी

एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले बड़ा तोहफा देते हुए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। इस फैसले से 49.19 लाख कर्मचारी और 68.72 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। जुलाई से लागू इस निर्णय के कारण कर्मचारियों को दिवाली पर तीन महीने का डीए एकमुश्त मिलेगा। सरकार पर सालाना 10,083.96 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र के फैसले के बाद राज्य सरकारें भी आमतौर पर इसका अनुसरण करती हैं। इसका फायदा राज्य कर्मचारियों को भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि डीए वृद्धि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है।
केंद्र ने रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 160 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,585 रुपये कर दिया है। इसके साथ ही चना, मसूर और तेलहन फसलों का भी समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इससे किसानों की आय में सुधार होगा, हालांकि खरीद प्रक्रिया और भुगतान की व्यवस्था को दुरुस्त करना जरूरी है।
सरकार ने 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। इनमें से 19 अकेले बिहार में होंगे। इन विद्यालयों पर नौ वर्षों में 5,863 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पहली बार इन विद्यालयों में बालवाटिका की भी सुविधा होगी।
नई सूची में 14 विद्यालय आकांक्षी जिलों, 4 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और 5 विद्यालय पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों में खोले जाएंगे। इसके अलावा, 20 जिलों में पहली बार केंद्रीय विद्यालय की सुविधा उपलब्ध होगी।
